مدرسة جديدة لتعليم قيادة السيارات في دبي

ويقع مركز القيادة على شارع الإمارات بالقرب من العوير، ويقدم باقات متعددة ضمن كل برنامج، حيث تبدأ دورة قيادة المركبات الخفيفة من 3,370 درهمًا إماراتيًا فقط، بينما تبدأ دورة قيادة الدراجات النارية من 3,170 درهمًا إماراتيًا.