مدرسة جديدة لتعليم قيادة السيارات في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مركزا جديدا لتعليم قيادة السيارات في الإمارة.
وأعلنت الهيئة في منشور على موقع X عن افتتاح مركز القيادة الأول.
تقدم المدرسة برامج متعددة، بما في ذلك برنامج تدريب كبار الشخصيات، وبرنامج تدريب المركبات الخفيفة (LMV)، وبرامج تدريب قيادة الدراجات النارية.
ويقع مركز القيادة على شارع الإمارات بالقرب من العوير، ويقدم باقات متعددة ضمن كل برنامج، حيث تبدأ دورة قيادة المركبات الخفيفة من 3,370 درهمًا إماراتيًا فقط، بينما تبدأ دورة قيادة الدراجات النارية من 3,170 درهمًا إماراتيًا.
قم بإلقاء نظرة على مقطع فيديو نشرته هيئة الطرق والمواصلات، والذي يبرز المركز: