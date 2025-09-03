مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة: نبض التراث وروح الإبداع المعاصر

وتقول الهمل: "هدفنا هو توسيع دائرة المستفيدين من برامجنا، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين بهذه الفنون وبأسعار رمزية جدا، فنحن نضع ضمن أولوياتنا إعادة إحياء الفنون الإسلامية والمخطوطات، ففي ظل صعوبة توفر هذه المهارات وندرتها في بعض المناطق، تأتي مدارس متخصصة مثل مدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة لتسد هذه الفجوة، محافظًة على هذا التراث العريق كما نقدم دعمنا لنقل هذه الفنون لمن يرغب من الأجيال الجديدة، مما يضمن بقاء هذا الإرث الفني حيًا ومزدهرًا في مجتمعاتنا.