مدرب قيادة يفوز بسيارة فاخرة بعد 20 عاماً من المحاولة
انتهى انتظار "شاكر الله خان" الذي دام عشرين عاماً عندما تم الإعلان عن اسمه خلال سحب التذكرة الكبرى هذا الأسبوع. أصبح الآن مدرب القيادة فائزاً بسيارة "مازيراتي جريكال".
أخيراً، تمكن المغترب الباكستاني البالغ من العمر 48 عاماً، والذي يعيش في أبوظبي منذ عام 1999، من تجربة فرحة الفوز بالجائزة الكبرى.
يعيش شاكر الله خان مع شقيقه بينما تظل عائلته في باكستان. وقد علم لأول مرة عن مسابقة "التذكرة الكبيرة" في عام 2004 ومنذ ذلك الحين أصبح مشاركاً مخلصاً، حيث كان يشتري التذاكر بانتظام على أمل الفوز يوماً ما. وعلى مر السنين، بدأ حتى في اختيار أرقام التذاكر بناءً على شعوره الشخصي، متسائلاً عما إذا كان هذا الشعور سيجلب له الحظ.
ولكن اللحظة التي انتظرها طويلاً جاءت عندما اتصل به أحد أصدقائه ليخبره بفوزه. وقال بتواضع: "عندما سمعت الخبر، كانت لحظة لا أستطيع التعبير عنها بالكلمات، لقد كنت في غاية السعادة".
ويخطط شاكر الله خان لبيع السيارة وتقاسم الأموال مع الأصدقاء المقربين الذين دعموه طوال الطريق. وقال بصدق من قلبه: "لا أريد أن أحتفل وحدي، بل أريد أن أرى السعادة على وجوههم أيضاً. وهذا ما سيجعل هذا الفوز ذا معنى بالنسبة لي حقاً".
وعد بمواصلة محاولة حظه. "كل شخص لديه لحظة من الحظ السعيد. إذا كنت تريد التألق، فاستمر في الإيمان واستمر في شراء التذاكر الكبيرة".
يناير مع التذكرة الكبيرة
هذا الشهر، شراء التذكرة لا يمنح المشاركين فرصة للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 25 مليون درهم في السحب المباشر القادم فحسب، بل ويدخلهم أيضاً في السحوبات الأسبوعية للحصول على فرصة للفوز بمليون درهم كل أسبوع طوال شهر يناير.
عند شراء تذكرتين كبيرتين على الأقل في معاملة واحدة بين 1 و26 يناير، ستدخل في السحب المباشر للنهائي الكبير في 3 فبراير. سيشارك أربعة محظوظين في مسابقة الفوز الكبير للفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح من 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم. أما عشاق السيارات، فسيكون شهر ديسمبر أكثر إثارة، حيث ستكون سيارة "بي إم دبليو إم 440 أيه" متاحة للفوز بها في 3 فبراير مقابل التذاكر التي تم شراؤها طوال الشهر.