مدرب قيادة يفوز بسيارة فاخرة بعد 20 عاماً من المحاولة

انتهى انتظار "شاكر الله خان" الذي دام عشرين عاماً عندما تم الإعلان عن اسمه خلال سحب التذكرة الكبرى هذا الأسبوع. أصبح الآن مدرب القيادة فائزاً بسيارة "مازيراتي جريكال".

أخيراً، تمكن المغترب الباكستاني البالغ من العمر 48 عاماً، والذي يعيش في أبوظبي منذ عام 1999، من تجربة فرحة الفوز بالجائزة الكبرى.