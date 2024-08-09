مدرب الجيو جيتسو البرازيلي: لا تلوموا "فينيش فوجات" وحدها على النكسة الأولمبية

وقال المدرب البرازيلي "التأهل إلى الأولمبياد هو أحد أصعب الأمور التي يمكن القيام بها. لقد بذلت كل الجهد للوصول إلى الأولمبياد ثم الوصول إلى النهائي. لذا، ليس من الصواب إلقاء اللوم عليها في هذا الأمر".