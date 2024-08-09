مدرب الجيو جيتسو البرازيلي: لا تلوموا "فينيش فوجات" وحدها على النكسة الأولمبية
ربما لم يسمع "رافائيل باربوسا"، المدرب الرئيسي لرياضة الجيو جيتسو البرازيلية وفنون القتال المختلطة في صالة UFC للشرق الأوسط في دبي، عن المصارعة الهندية "فينيش فوجات" حتى يوم الأربعاء، ولكن في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أصبح أحد أقوى مؤيديها.
واعتزلت فوجات المصارعة يوم الخميس عقب استبعادها بعد اكتشاف زيادة وزنها قبل نهائي منافسات المصارعة الحرة لوزن 50 كجم في أولمبياد باريس يوم الأربعاء.
وكانت اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً ضمن الحد الأقصى للوزن يوم الثلاثاء عندما فازت بمباراتيها الأوليين، ولكن بحلول الوقت الذي أنهت فيه مباراتها في الدور نصف النهائي، اكتسبت أكثر من كيلوغرامين.
وباءت محاولاتها اليائسة لخسارة الكيلوجرامات الزائدة بالفشل، حيث فشلت في وزن نفسها صباح الأربعاء بفارق 100 جرام فقط، وهو ما كان بمثابة ضربة مدمرة لآمالها للفوز بالميدالية.
باربوسا، الذي شعر بأنه محظوظ لأن قواعد الوزن مختلفة في رياضة الجيو جيتسو حيث لا يتعين على المقاتلين الخضوع للاختبارات مرة أخرى في صباح اليوم التالي، أوضح كيف اكتسبت فوجات على الأرجح كيلوغرامات إضافية خلال مشوارها في المباريات الثلاث يوم الثلاثاء.
وقال باربوسا لصحيفة الخليج تايمز: "يصعب التعليق من الخارج ولكن يبدو أنها أصيبت بالجفاف بعد المباريات، وهذا يحدث بعد القتال. يحتاج جسمك إلى شيء ما، بعض المكملات الغذائية، وعندما تتناولها، سيزداد وزنك، وهذا أمر طبيعي".
"ربما كان هذا هو السبب وراء اكتسابها كيلوغرامين إضافيين، وكانت تكافح أيضاً. لذا، كان من الصعب دائماً إنقاص وزنها".
ويهاجم الآن الكثير من الناس، ومن بينهم لاعبة الريشة الهندية الشهيرة "ساينا نيهوال، فوجات" بلا رحمة، ويلقون باللوم عليها وحدها في النكسة.
لكن باربوسا يقول إنه ليس من الصواب استهداف الرياضي الذي ضحى بالكثير للوصول إلى الألعاب الأولمبية.
وقال المدرب البرازيلي "التأهل إلى الأولمبياد هو أحد أصعب الأمور التي يمكن القيام بها. لقد بذلت كل الجهد للوصول إلى الأولمبياد ثم الوصول إلى النهائي. لذا، ليس من الصواب إلقاء اللوم عليها في هذا الأمر".
يلعب فريق التدريب دوراً بالغ الأهمية في الرياضات ذات فئات الوزن مثل المصارعة حيث قد يضطر المقاتل إلى خوض العديد من المباريات في يوم واحد.
كما قال"إن فريق التدريب في الرياضات مثل المصارعة، كما تعلمون، هم بمثابة جليسات الأطفال. يتعين عليهم أن يكونوا في حالة تأهب طوال الوقت لأن المقاتل يركز على القتال التالي".
"يجب على فريق الدعم الاهتمام بتناول الطعام والسوائل، و كل شيء له أهمية في مثل هذه اللحظات."
لدى باربوسا نصيحة واحدة لمنتقدي فوجات، وهو بطل سابق في بطولة العالم وفاز أيضاً بميداليات ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية وألعاب الكومنولث.
وقال "عندما يجلس الناس أمام أجهزة التلفزيون ويأكلون الفشار، فمن السهل للغاية الحكم على أي شخص".
"أنا أتعاطف معها حقاً. فهي بحاجة إلى كل الدعم من شعب بلدها الآن."