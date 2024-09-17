مدرب إماراتي يحول شغف الأطفال بكرة القدم إلى مشروع تعليمي

وفي أوقات فراغه، يستمتع عبد الله بعطلات نهاية الأسبوع مع أطفاله الخمسة، بينما يوازن بين العمل والتدريب خلال أيام الأسبوع. وبعد الانتهاء من عمله في الجهة الحكومية التي يعمل بها، يتوجه إلى التدريب الذي غالباً ما ينتهي في حوالي الساعة التاسعة مساءً. وقد اكتسب بفضل نهجه الحكيم والحازم التقدير من طرف الأطفال والآباء على حد سواء.