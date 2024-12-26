مدربون في دبي: فهم الخيول مفتاح النجاح في السباقات

من الإصابات إلى الحالة المزاجية، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أداء الحصان في يوم السباق. قالت مدربة الخيول "أليس هاينز" إنها اضطرت إلى اتخاذ "الخطوة الجريئة" بسحب الحصان من السباق لأنها شعرت أن ذلك هو القرار الصحيح.

"لقد كانت لديك بعض التخمينات"، قالت. "كانت هناك تلك الأشياء الصغيرة المزعجة في رؤوسنا التي كنا نعلم أنها الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. بالنسبة لأحد خيولي، كان عليّ إخراجه في يوم السباق. لا ينبغي للخيول أن تركض لمجرد أنه يوم كبير أو لأن السباق مهم. يجب علينا أيضاً التأكد من أن المالكين يفهمون أن الخيول قد لا تكون في أفضل حالاتها وأن الركض في ذلك اليوم قد يؤثر على صحتها".