مدربون عسكريون يغيرون مشهد اللياقة في الإمارات بـ"ZD30"

يقوم معسكر تدريبي جديد على الطراز العسكري في دبي وأبوظبي بإخضاع المدنيين لنوع من التدريب المعتمد على الفريق والانضباط الشديد الذي كان مخصصًا في السابق للجنود. يسمى البرنامج ZD30، ويقوده أربعة مدربين عسكريين محترفين – جميعهم يتمتعون بخلفيات انتشار فعلي – ويعد ببناء "الاستعداد للحياة الواقعية" من خلال جلسات تختبر كلًا من الجسد والعقل.
تأسس ZD30 على يد سكوت بليدنبورغ، جندي المارينز الأمريكي السابق، بالتعاون مع أكيم جونز، قناص استطلاع متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، والمحاربين القدامى من مشاة البحرية الملكية جوردان بينمان وجوردان رايلي. يتميز ZD30 بتقديمه جلسات أصيلة مستوحاة من القتال للمجتمع – بما في ذلك التدريب البرمائي، حيث يتم دفع المشاركين للبقاء هادئين ومنسقين تحت الضغط في الماء.
قال سكوت، الذي يعمل الآن مدربًا عسكريًا في الإمارات العربية المتحدة: "بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر بامتلاك عضلات قوية أو الظهور بمظهر رائع على الشاطئ، بل يتعلق بتعزيز الانضباط والاستعداد لتحديات الحياة الواقعية". يُقام البرنامج، الذي يضم بالفعل أكثر من 100 مشارك بين دبي وأبوظبي، في عطلات نهاية الأسبوع منذ منتصف سبتمبر.
تجمع كل فعالية بين القدرة على التحمل والعمل الجماعي في هيكل يحاكي الدقة العسكرية – بما في ذلك البدايات المبكرة في الصباح والالتزام الصارم بالوقت. يتكون برنامج ZD30 من أربعة أنواع من التدريب: البرمائي (المرونة والتحكم في التنفس في حوض السباحة)، وتمرينات الجمباز العسكرية (حركة وقوة الجسم)، والقوة العملياتية (تمارين الحمل والرفع)، واللياقة القتالية (جلسات فترات تحاكي ارتفاعات الشدة).
أوضحت باتريشيا خيمينيز، التي ساهمت في إطلاق المبادرة، قائلةً: "الفكرة هي التدرب على الحياة". وأضافت: "نحن لا نبني عضلات أكبر أو عضلات بطن أفضل، بل نعمل على تعزيز المرونة الذهنية. عندما تواجه موقفًا حقيقيًا، لا تعرف إن كان سيستغرق خمس دقائق أم خمس ساعات. عليك فقط أن تتحمل". ومن أهم الدروس التي تعلمتها هي تعلم مهارات عملية. وقالت: "تعلمت كيفية حمل شخص بأمان في حالات الطوارئ. لم أفعل ذلك من قبل. وإذا لم يكن أحد الأشخاص مركزًا، فعلى الفريق بأكمله العودة إلى الماء، وهكذا تتعلم بسرعة تحمل المسؤولية".
انضم المشارك الأيرلندي برايان هوغان، وهو مدير مشروع تقني في دبي ورياضي، بعد أن سمع عن المبادرة من صديقته وشريكة اللياقة البدنية – باتريشيا. كما هو الحال مع أي برنامج على الطراز العسكري، كان الالتزام بالمواعيد غير قابل للتفاوض. "إذا تأخرت، كانت هناك تمارين البيربي"، قال هوغان ضاحكًا. "قبل الجلسة، كانوا ودودين للغاية، ولكن خلالها، لم يكونوا كذلك على الإطلاق. تتعلم بسرعة أن اتباع الأوامر وعدم طرح أسئلة سخيفة أمر ضروري – لأنه إذا أخطأ شخص واحد، يدفع الجميع الثمن. لا تتحرك إلا بسرعة أبطأ عضو في فريقك".
هوجان، الذي يصف الرياضة بأنها جزء أساسي من حياته، قال إن التحدي الأكبر لم يكن جسديًا. "كانت قلة النوم صعبة. كنت أخطط للنوم الساعة العاشرة مساءً والاستيقاظ الساعة الرابعة صباحًا، لكنني كنت متحمسًا جدًا ولم أستطع النوم. مع ذلك، حضرت وفعلت كل شيء بابتسامة." هوجان، المدخن السابق الذي كان وزنه يزيد 30 كجم عن وزنه الحالي، يعزو الفضل إلى ثقافة اللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة في تغيير نمط حياته. "العيش في الإمارات والمشاركة في المجتمع الرياضي هنا منحني الحياة التي كنت أحلم بها في صغري. أواكبهم من خلال الجري أو فعاليات اللياقة البدنية."
تعد جلسات التدريب البرمائي في المعسكر – المستوحاة من عمليات القوارب الصغيرة والعمليات المائية لقوات المارينز الأمريكية – من بين الأكثر تطلبًا. "المسبح هو أكبر عامل مساواة"، قال سكوت. "يمكنك أن تخمد أقوى وأضخم رجل بمجرد وضعه في الماء. الهدف هو تدريب الناس على البقاء هادئين ومنسقين تحت الضغط ".
تشمل الخطط القادمة تمرينًا مجتمعيًا خاصًا في 15 نوفمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس قوات المارينز الأمريكية. تُعقد الفصول كل عطلة نهاية أسبوع في كلتا المدينتين، مع فعاليات مجتمعية في نهاية كل شهر وجلسات متخصصة بينهما. تبلغ تكلفة كل حصة 80 درهمًا إماراتيًا ويمكن حجزها من خلال تطبيق Meet and Train، مع توفر باقات شهرية.
"نحن نحاول إنشاء شيء ذي مغزى. مجتمع يتدرب فيه الناس بهدف – وليس من أجل الغرور. اللياقة البدنية الحقيقية تعني أن تكون مستعدًا للحياة"، أضافت باتريشيا. "أريد القوة لحمل ابنتي عندما تكون متعبة، والتفاعل بسرعة إذا كانت هناك حالة طوارئ، وأن يكون لدي الطاقة للقفز والرفع واللعب معها. لن تهتم أبدًا بمقاس فستاني أو وزني".