مدربون عسكريون يغيرون مشهد اللياقة في الإمارات بـ"ZD30"

انضم المشارك الأيرلندي برايان هوغان، وهو مدير مشروع تقني في دبي ورياضي، بعد أن سمع عن المبادرة من صديقته وشريكة اللياقة البدنية – باتريشيا. كما هو الحال مع أي برنامج على الطراز العسكري، كان الالتزام بالمواعيد غير قابل للتفاوض. "إذا تأخرت، كانت هناك تمارين البيربي"، قال هوغان ضاحكًا. "قبل الجلسة، كانوا ودودين للغاية، ولكن خلالها، لم يكونوا كذلك على الإطلاق. تتعلم بسرعة أن اتباع الأوامر وعدم طرح أسئلة سخيفة أمر ضروري – لأنه إذا أخطأ شخص واحد، يدفع الجميع الثمن. لا تتحرك إلا بسرعة أبطأ عضو في فريقك".