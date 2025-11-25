مدراء المدارس يشيدون: دبي تضمن وجبات صحية وجاذبة لـ 400 ألف طالب

بدأ المجتمع المدرسي في دبي بإجراء إصلاح شامل لكيفية تناول الأطفال للطعام وتفاعلهم معه، مع تركيز أكبر على التنوع، وطريقة التقديم، والجاذبية العامة. يأتي هذا التحول مع طرح بلدية دبي لمنصة "غذاء مدرستي" الجديدة، وهو نظام مدعوم بالتكنولوجيا ومصمم لتعزيز معايير التغذية ورفع جودة الوجبات عبر جميع المجمعات المدرسية.

بالنسبة للعديد من المدارس، يأتي هذا الطرح في وقت تعمل فيه بالفعل على تشديد سياسات التغذية وإجراء فحوصات أكثر شمولاً للأغذية.

أبرز مدراء المدارس أن هذه الخطوات مصممة لتوجيه العائلات نحو خيارات صحية وبناء بيئة تصبح فيها التغذية السليمة "عادة متسقة ومستدامة".

تأتي المبادرة استجابة في الوقت المناسب لمخاوف صحية متزايدة، بما في ذلك الانتشار المتزايد لـ سمنة الأطفال والحالات المرتبطة بنمط الحياة. كما أبرزت عمليات التفتيش السابقة التي أجرتها بلدية دبي وجود ثغرات في العديد من المقاصف المدرسية – من الخيارات المحدودة للفواكه إلى الاستمرار في استخدام مكونات مقيدة.

"تأثير الغذاء الأفضل واضح للعيان"

في مجموعة "جيمس للتعليم" ، قالت ليزا كروزبي، كبيرة مسؤولي التعليم بالمجموعة، إن تأثير الغذاء الأفضل واضح للعيان بالفعل. وأضافت: "نحن نعلم بالفعل من مدارسنا أنه عندما تتحسن التغذية، نرى فصولاً دراسية أهدأ، وتركيزاً أفضل، وروتيناً أكثر استقراراً على مدار اليوم." وأضافت أن الإرشادات الجديدة "تمنحنا إطار عمل مشترك لمراجعة عروضنا الحالية، ورفع مستوى الجودة معاً، والتأكد من أن ما يأكله الأطفال في المدرسة يدعم تعلمهم وصحتهم على المدى الطويل حقاً."

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنصة هي جزء من مجموعة أكبر من البرامج التي تهدف إلى تحويل أنظمة سلامة الأغذية والتغذية في الإمارة.

من المتوقع أن يستخدمها أكثر من 400 ألف طالب عبر أكثر من 500 مدرسة وروضة وجامعة، بالإضافة إلى أكثر من 50 من موردي الأغذية.

وتعدّ "غالية" محوراً للنظام الأوسع، وهي مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر إرشادات فورية حول سلامة الأغذية، والتغذية المتوازنة، والحد من الهدر، باستخدام بيانات معتمدة من البلدية.

لاحظت كروزبي أن الآباء – وخاصة لأطفال المراحل الأصغر – كانوا من أكثر الأصوات المطالبة بالتغيير. شاركت العديد من العائلات أن أطفالهم كانوا يتركون وجباتهم غير مكتملة أو يجدون الخيارات مكررة. وبتعبيرها: "لم يتم تأطير الأمر على أنه 'هذا غير صحي'. بل ركّز أكثر على 'هذا لا يبدو متنوعاً بما يكفي، وطفلي غير متحمس لتناوله'."

وقالت إن هذه الملاحظات أكدت الحاجة إلى تحسين ليس فقط المحتوى الغذائي، ولكن أيضاً "التنوع وطريقة التقديم والجاذبية"، وهو مجال يتيح فيه النظام الجديد "الفرصة لإعادة التفكير وتجديد التجربة".

سيتم الشعور بالتغييرات في الفصول الدراسية أيضاً. "نتوقع أن يلاحظ الطلاب عبر مدارسنا المزيد من التوازن والمزيد من الخيارات... يجب أن تبدو وجبات الغداء أخف وأكثر نشاطاً... وينبغي أن يبدأ المعلمون في ملاحظة تركيز أكثر ثباتاً بعد الغداء وقليل من الشكاوى حول الشعور بالتعب أو عدم الارتياح."

مخاوف حول الصحة والرفاهية

في مدرسة "ديوڤيل" في القوز، قالت المديرة سيمة عمر إن مخاوف الرفاهية كانت تتزايد باطراد. "عندما نفكر في العادات الغذائية لطلابنا اليوم، نلاحظ تزايد عدد الأطفال الذين يأتون إلى المدرسة بطاقة منخفضة، وصداع متكرر، وآلام متكررة في المعدة." وأشارت إلى أن هذه المشاكل غالباً ما تكون مرتبطة بوجبات غذائية "غنية بالسكر وعناصر مُعالجة بشكل كبير".

أوضحت أن هذه الأنماط "تؤثر بشكل مباشر على استعدادهم للتعلم، ومستويات التركيز لديهم، ورفاهيتهم العامة،" ولهذا السبب تتبنى المدرسة الإرشادات الجديدة بشكل استباقي – لضمان أن يكون لكل طفل "الأساس للنمو الصحي، والوظيفة الإدراكية القوية، والطاقة المستدامة طوال اليوم."

تأمل عمر أن يمتد التأثير إلى ما هو أبعد من الكافتيريا. "بينما نطلق منصة 'غذاء مدرستي'، أملنا هو أن يختبر الطلاب تغييرات صغيرة ولكن ذات مغزى في حياتهم اليومية... نريدهم أن يشعروا بمزيد من النشاط والتركيز... ويستمتعوا بخيارات صحية وجذابة... ويبدأوا محادثات حول خيارات الطعام مع عائلاتهم." وأكدت أن الهدف النهائي هو خلق ثقافة تكون فيها الأكل الصحي "طبيعياً وممتعاً ومتصلاً برفاهيتهم وتجاربهم اليومية."

التخلص من خيارات الوجبات السريعة

في مدرسة "هامبتون هايتس الدولية" في الطوار، قالت المديرة لودميلا كليكوفا إن الطلاب اليوم محاطون بوجبات سريعة ومريحة لا تقدم الكثير للصحة على المدى الطويل. "العديد من الطلاب اليوم محاطون بخيارات وجبات سريعة ومريحة لا تدعم دائماً التركيز المستدام أو التطور الصحي." وأشارت إلى أن الإرشادات الجديدة تتناسب بسلاسة مع مهمة المدرسة لبناء "بيئة آمنة وراعية ومهتمة بالصحة."

بدأت "هامبتون هايتس" بالفعل في الاستماع مباشرة من الطلاب – وخاصة الأكبر سناً – الذين أرادوا "خيارات طعام طازجة ومغذية وجذابة أكثر." أبرزت ملاحظاتهم الحاجة الواضحة للتحسين، مما حفز المدرسة على إعادة التفكير في عروضها الغذائية.

تتوقع كليكوفا أن يشعر الطلاب بالفرق بسرعة. "بينما نطلق منصة 'غذاء مدرستي'، نأمل أن يختبر الطلاب فوراً خيارات وجبات طازجة، وصحية، وأكثر جاذبية... نتوقع تحسينات في مستويات الطاقة والمزاج والتركيز أثناء الدروس." وأضافت أنه بعيداً عن التغييرات الجسدية، تأمل المدرسة في إلهام الطلاب لـ "التحدث بوعي أكبر عن الطعام، واتخاذ خيارات أفضل بشكل مستقل، ونقل هذه العادات إلى المنزل."