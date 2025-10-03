مدارس راشد ولطيفة تفتح باب المنح الدراسية للصفوف من السابع الى التاسع وفق المنهج البريطاني

سيتم فتح طلبات المنح الدراسية لمؤسسة مدارس راشد ولطيفة (RLSE) للطلاب الذين يتبعون المنهج البريطاني والذين يلتحقون بالصفوف 7 و8 و9 في العام الدراسي 2026-2027 يوم الاثنين 6 أكتوبر.

باب التقديم مفتوح للطلاب الإماراتيين والوافدين المتفوقين أكاديميًا ممن يستوفون شروط الأهلية لبرنامج منحة مؤسسة التعلم من أجل الحياة الاقتصادية. وجاء في بيان نُشر لصحيفة "خليج تايمز" يوم الجمعة: "تأتي هذه المبادرة في إطار خطط التطوير الأوسع للمؤسسة، مما يعزز دورها كمساهم رئيسي في إثراء المشهد التعليمي والمجتمعي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

تأسست مدرسة راشد للبنين ومدرسة لطيفة للبنات في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وقد ساهمتا في تخريج شخصيات وطنية بارزة، بما في ذلك وزراء وكبار المسؤولين، حيث يشكل خريجو المؤسستين 19% من مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

على مدى عقود، صقل المنهج البريطاني في مدارس RLSE مهارات أكثر من 2000 طالب، مؤهّلاً إياهم للتفوق في مجالات الحكومة، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، والفنون، وغيرها من المجالات الرئيسية. وتقدم المدارس تجربة تعليمية استثنائية، تشتهر بالتميز الأكاديمي وتنمية المهارات القيادية.

أكبر حرم جامعي في دول مجلس التعاون الخليجي

يُعدّ الحرم المدرسي الجديد لمدرسة راشد ولطيفة الأكبر في منطقة الخليج، بمساحة تقارب 280 ألف متر مربع. صُمّم الحرم المدرسي وفق مبادئ الاستدامة العالمية والأنظمة الذكية، ليُقدّم للطلاب دروسًا عملية في جعل الاستدامة أسلوب حياة.

يضم الحرم الجامعي مبانٍ سكنية منفصلة للبنين والبنات، ومركزًا متخصصًا للدراسات العربية والإسلامية، ومسرحًا عالمي المستوى، وملاعب رياضية بمواصفات أولمبية، ومختبرات متطورة للذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية، واستوديوهات فنية. يُعدّ تنوع المرافق التي تقدمها المؤسسة جزءًا لا يتجزأ من رسالتها، حيث تقدم تجربة تعليمية شاملة تُعزز التميز الأكاديمي إلى جانب الإبداع ومهارات القيادة.