مدارس راشد ولطيفة تفتح باب المنح الدراسية للصفوف من السابع الى التاسع وفق المنهج البريطاني

سيتم فتح طلبات المنح الدراسية لمؤسسة مدارس راشد ولطيفة (RLSE) للطلاب الذين يتبعون المنهج البريطاني والذين يلتحقون بالصفوف 7 و8 و9 في العام الدراسي 2026-2027 يوم الاثنين 6 أكتوبر.
باب التقديم مفتوح للطلاب الإماراتيين والوافدين المتفوقين أكاديميًا ممن يستوفون شروط الأهلية لبرنامج منحة مؤسسة التعلم من أجل الحياة الاقتصادية. وجاء في بيان نُشر لصحيفة "خليج تايمز" يوم الجمعة: "تأتي هذه المبادرة في إطار خطط التطوير الأوسع للمؤسسة، مما يعزز دورها كمساهم رئيسي في إثراء المشهد التعليمي والمجتمعي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".
تأسست مدرسة راشد للبنين ومدرسة لطيفة للبنات في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وقد ساهمتا في تخريج شخصيات وطنية بارزة، بما في ذلك وزراء وكبار المسؤولين، حيث يشكل خريجو المؤسستين 19% من مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
على مدى عقود، صقل المنهج البريطاني في مدارس RLSE مهارات أكثر من 2000 طالب، مؤهّلاً إياهم للتفوق في مجالات الحكومة، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، والفنون، وغيرها من المجالات الرئيسية. وتقدم المدارس تجربة تعليمية استثنائية، تشتهر بالتميز الأكاديمي وتنمية المهارات القيادية.
يُعدّ الحرم المدرسي الجديد لمدرسة راشد ولطيفة الأكبر في منطقة الخليج، بمساحة تقارب 280 ألف متر مربع. صُمّم الحرم المدرسي وفق مبادئ الاستدامة العالمية والأنظمة الذكية، ليُقدّم للطلاب دروسًا عملية في جعل الاستدامة أسلوب حياة.
يضم الحرم الجامعي مبانٍ سكنية منفصلة للبنين والبنات، ومركزًا متخصصًا للدراسات العربية والإسلامية، ومسرحًا عالمي المستوى، وملاعب رياضية بمواصفات أولمبية، ومختبرات متطورة للذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية، واستوديوهات فنية. يُعدّ تنوع المرافق التي تقدمها المؤسسة جزءًا لا يتجزأ من رسالتها، حيث تقدم تجربة تعليمية شاملة تُعزز التميز الأكاديمي إلى جانب الإبداع ومهارات القيادة.
وأشار الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية آر إل إس إي، إلى أن مخطط تطوير المدرسة يتبع خطة منهجية مستوحاة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تعطي الأولوية للتعليم عالي الجودة القائم على النتائج.
وأضاف أن مبادرة المنح الدراسية تعكس التزام RLSE باستراتيجية التعليم 2033 التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024، والتي تهدف إلى "توفير التعلم الذي يركز على الطالب، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأجندة دبي الاجتماعية 33، وبناء نظام تعليمي يعزز رأس المال البشري ويلبي طموحات دبي المستقبلية".
من جانبها، سلطت الدكتورة رابعة السميطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعلم من أجل السلام والتنمية، الضوء على التزام المؤسسة بتقديم مناهج متقدمة تجمع بين التميز الأكاديمي والشعور العميق بالهوية الوطنية.
وأشارت إلى أن دبلوم القيادة الحصري المقدم إلى جانب المؤهلات الثانوية يعكس التركيز على تنمية شخصية الطلاب والتفكير النقدي والابتكار ومهارات القيادة.
وأضافت الدكتورة السميطي: "إن النهج الشامل الذي تتبناه المؤسسة يوازن بين التحصيل الأكاديمي ومهارات الحياة وتنمية الشخصية، مما يوفر للطلاب تجربة تعليمية عالية الجودة تعزز الانضباط والمسؤولية والمبادرة، وتؤهلهم للمساهمة بشكل فعال في المجتمع والوطن".
ستنفذ كلية RLSE عملية انتقائية للطلاب المتقدمين للسنوات 7 و8 و9 كجزء من برنامج المنح الدراسية الخاص بها، والذي يستهدف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي والمقيمين المغتربين.
ستخضع عملية الاختيار لمعايير صارمة لاستقطاب الطلاب المتفوقين. وسيُمنح اهتمام خاص للمتقدمين الذين يجمعون بين التفوق الأكاديمي والمهارات القيادية، والموهبة الرياضية، وريادة الأعمال، والخبرة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقدرات الفنية والإبداعية، ومهارات الخطابة، وإجادة اللغة العربية.
القبول مفتوح للطلاب الإماراتيين والوافدين. يتم وضع حد أقصى للطلبات المقدمة لضمان تجربة تعليمية شخصية.
سيُفتح باب التقديم في 6 أكتوبر ويُغلق في 7 نوفمبر، ويجب تقديم الطلبات حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدرسة. سيخضع المتقدمون لاختبارات تقييم لضمان استيفائهم للمعايير الأكاديمية والقيادية للمؤسسة.
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://rls.sch.ae/
