مدارس دبي تكرم المواهب بمنح دراسية كاملة وجوائز نقدية
توفر بعض المدارس في دبي تخفيضات تصل إلى 100% في الرسوم الدراسية للطلاب المتميزين في المجالات الأكاديمية وغيرها من خلال برامج المنح الدراسية.
وقال مديرو المدارس إن الطلاب يحتاجون إلى تقديم ملف كدليل على إنجازاتهم للتأهل للحصول على المنح الدراسية.
وقالت "ليزا وايت"، رئيسة قسم القبول في مجموعة تعليم: "تم تصميم فرص المنح الدراسية في مدارس تعليم لتكريم ومكافأة المواهب والإنجازات الاستثنائية في مجموعة متنوعة من المجالات. وتقدم مدرسة "جرينفيلد" الدولية، التي تقع في مجمع دبي للاستثمار، منحًا دراسية للطلاب من السنة السادسة إلى السنة الحادية عشرة، مع التركيز على الدراسة الأكاديمية والرياضة والفنون المسرحية والدراسات العربية والإسلامية".
وعلى نحو مماثل، تقدم مدرسة "أبتاون" الدولية في مردف منحاً دراسية للطلاب في نفس الفئة العمرية الذين يتفوقون في الدراسة، والرياضة، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والفنون المسرحية.
في مدرسة "جميرا للبكالوريا"، تتوفر المنح الدراسية للطلاب في الصفوف من 9 إلى 11، مع التركيز بشكل خاص على الإنجازات الأكاديمية والرياضية المتميزة.
وأضافت وايت قائلاً: "تعتمد أهلية الحصول على هذه المنح الدراسية عادةً على إنجازات الطالب في المجالات الأكاديمية أو الرياضية أو الفنون المسرحية أو القيادة. ويتعين على المرشحين إثبات سجل مدرسي قوي وتلبية معايير محددة، مثل الدرجات الاستثنائية أو الإنجازات التنافسية البارزة أو الموهبة المتميزة في المجال الذي اختاروه".
يجب أن يبدأ البحث عن المنح الدراسية قبل عام على الأقل
وأضافت وايت قائلاً: "لتعظيم فرصهم في الحصول على منحة دراسية، يتم تشجيع الطلاب وأسرهم على البدء في البحث والتحضير قبل وقت طويل. ومن الناحية المثالية، يجب عليهم البدء في استكشاف الفرص قبل عام واحد على الأقل من فتح باب التقديم، والذي يكون عادةً حوالي شهر أكتوبر بالنسبة لمعظم مدارس تعليم. يضمن التحضير المبكر الوقت الكافي لتلبية المواعيد النهائية وتجميع جميع الوثائق اللازمة".
عادة ما تتراوح المنح الدراسية التي تقدمها المدارس من التغطية الجزئية إلى التغطية الكاملة للرسوم الدراسية، مع منح النسبة المئوية على أساس إنجازات المتقدم وبرنامج المنح الدراسية المحدد.
في حين ينصب التركيز الأساسي على المساعدة في دفع الرسوم الدراسية، فإن الحاصلين على المنح الدراسية غالباً ما يحصلون على فوائد إضافية مثل الوصول إلى برامج الإرشاد المتخصصة، وفرص إضافية للأنشطة اللامنهجية، والإدراج الأولي في الأنشطة التي تتوافق مع مواهبهم.
وقال "ستيف أرنولد"، رئيس قسم الموهوبين والمتفوقين في مؤسسة جيمس للتعليم: "نحن نبحث عن شباب موهوبين للغاية وشغوفين بمواهبهم ومجالات اهتمامهم. ويكمن إعدادهم في رحلة السعي إلى التميز، وسيحتاجون إلى تقديم مجموعة مختارة من الأدلة. نريد أن نرى الصورة غير المفلترة لكل مرشح".
الحفاظ على المنح الدراسية يتطلب أداءً ثابتاً
وعلى نحو مماثل، فإن منح GEMS Genius التي تم إطلاقها حديثًا مفتوحة للطلاب في السنة التاسعة/الصف الثامن والسنة الثانية عشرة/الصف الحادي عشر في المجالات الأكاديمية، والدراسات العربية، والفنون البصرية، والفنون المسرحية، والرياضة وألعاب القوى، والتكنولوجيا، والألعاب، والابتكار وريادة الأعمال.
وأكد مدراء المدارس أن حجم المنح الدراسية يتحدد أثناء تقييم كل مرشح. "لكن المنح الدراسية تُقدم بحد أقصى 100% من التخفيض في الرسوم الدراسية. والأمل هو تقديم أكبر عدد ممكن من هذه المنح".
وعندما سُئل عما يحدث إذا فشل الطالب الذي حصل على منحة دراسية في الحفاظ على الدرجات المطلوبة أو معايير الأداء، أضاف أرنولد: "سيتم تقديم جميع المنح الدراسية لمدة لا تقل عن عامين، وبعدها سيتم إعادة تقييم المرشح أو، إذا حصل على المنحة الدراسية في السنة 12 / الصف 11، يترك المدرسة".
وأكد آخرون أيضًا أن الحفاظ على المنحة الدراسية يتطلب الأداء المستمر من قبل الطالب.
وأضاف وايت: "يتم مراجعة المنح الدراسية سنويًا، وقد يتم وضع الطلاب الذين يفشلون في تلبية المعايير الأكاديمية أو معايير الأداء المطلوبة تحت المراقبة. وإذا لم يتم تحقيق تحسن كبير، فقد يتم إلغاء المنحة الدراسية أو عدم تجديدها للعام التالي".
منح نقدية في بعض المدارس
في هذه الأثناء، أشار بعض مدراء المدارس إلى أنهم ملتزمون بجعل التعليم الجيد متاحًا لجميع طلابهم من خلال عدم رفع الرسوم الدراسية.
وقال "بونيت إم كيه فاسو"، الرئيس التنفيذي لمجموعة المدارس الثانوية الهندية: "على مدى السنوات الست الماضية، حرصنا على إبقاء رسومنا الدراسية في متناول الجميع عمدًا، مما يضمن استفادة جميع طلابنا البالغ عددهم 13000 طالب في جميع الحرم الجامعية الثلاثة على قدم المساواة دون عبء أي زيادات في الرسوم الدراسية - على الرغم من السماح لنا برفع الرسوم من قبل الجهات التنظيمية".
وأكد فاسو أنه بدلاً من تقديم منح دراسية انتقائية بناءً على الحاجة أو الأداء الدراسي أو المدرسي المشترك، تهدف المدرسة إلى الحفاظ على رسوم ثابتة للجميع.
وأضاف "ومع ذلك، فإننا نفخر بدعم ومكافأة إنجازات رياضيينا ولاعبينا، وتقديم منح نقدية كبيرة لجميع أولئك الذين يفوزون بميداليات في أحداث مثل بطولة CBSE الوطنية. ونحن نعترف ونكافئ المواهب الاستثنائية لرياضيينا، والمتفوقين أكاديميًا ودراسيًا، ونقدم مثل هذه المكافآت النقدية لجميع المتفوقين على المستوى الوطني والدولي".