مدارس دبي تكرم المواهب بمنح دراسية كاملة وجوائز نقدية

وعندما سُئل عما يحدث إذا فشل الطالب الذي حصل على منحة دراسية في الحفاظ على الدرجات المطلوبة أو معايير الأداء، أضاف أرنولد: "سيتم تقديم جميع المنح الدراسية لمدة لا تقل عن عامين، وبعدها سيتم إعادة تقييم المرشح أو، إذا حصل على المنحة الدراسية في السنة 12 / الصف 11، يترك المدرسة".