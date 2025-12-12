مدارس دبي تتأهب للجمعة الجديدة: جداول مرنة وإنهاء مبكر للدوام تزامناً مع موعد الصلاة

في أعقاب الإعلان عن توقيت صلاة الجمعة الجديد في الإمارات، تدرس المدارس في جميع أنحاء دبي إجراء تعديلات مختلفة، مثل إنهاء الدوام مبكراً أو مراجعة الجداول الزمنية. وبينما تستعد العائلات لتحول كبير في روتين عطلة نهاية الأسبوع العام المقبل، تعمل المدارس بهدوء على وضع خطط لضمان استمرارية التعلم بسلاسة مع احترام التوقيت الجديد.

تتجنب معظم المدارس التحول إلى التعلم عبر الإنترنت أيام الجمعة. وقد أوضحت عدة مدارس أيضاً سبب عدم تأثير توقيت صلاة الجمعة المحدث على جداولها.

حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة موعد خطبة وصلاة الجمعة في تمام الساعة 12:45 ظهراً، حاثة المصلين على الالتزام بالجدول الزمني المعدل. واستجابة لذلك، بدأت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) بجمع الآراء مباشرة من المدارس. وبينما ينتظر القطاع المزيد من التعليمات من المنظم التعليمي، يمكن للعائلات توقع التحديثات خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت سيما عمر، مديرة مدرسة "ديوڤال" في القوز، إلى أنه طُلب من القطاع بالفعل إبداء رأيه.

وقالت: "عممت هيئة المعرفة والتنمية البشرية استطلاعاً على المدارس، يمنحنا منصة لمشاركة الاعتبارات الخاصة بكل مدرسة والمساهمة في حل عملي موحد عبر القطاع. نحن ندرس مجموعة من الخيارات، بما في ذلك إنهاء الدوام في وقت أبكر قليلاً أو إعادة هيكلة الجدول الزمني الذي يستوعب كلاً من الاحتياجات التعليمية ونافذة الصلاة الجديدة. في الوقت الحالي، لم يتم الانتهاء من أي قرار، والتعلم عبر الإنترنت ليس اتجاهنا المفضل ما لم يتم فرضه."

وفي الوقت نفسه، قالت شيلا مينون، مديرة مدرسة "سفير دبي": "في الوقت الحالي، تنتهي الحصص في الساعة 11:30 صباحاً أيام الجمعة، ويتم الانصراف قبل الساعة 12 ظهراً. لاستيعاب التغييرات، دون تعديل مدد فترات الراحة أو عدد الحصص، يمكننا تعديل الجدول لتقديم موعد الانصراف بنحو 10 دقائق، مما يمكّن الطلاب والموظفين من أداء صلاة الجمعة بشكل مريح وفي الوقت المحدد."

بالنسبة للعديد من أولياء الأمور، فإن ما يبعث على الطمأنينة هو أن المدارس تتصرف مبكراً - محاولة الموازنة بين الاستمرارية الأكاديمية ورفاهية الطلاب.

وشدد المديرون على أن المرونة ستكون مفتاح الحل، ومهما كانت الخطة النهائية، فإن التواصل سيشكل مدى تكيف الأطفال بسلاسة.

وأضافت عمر أن المدارس تستعد لهذا الانتقال بعقلية تضع الطالب أولاً.

وقالت: "سيكون التواصل الواضح مع أولياء الأمور والموظفين ضرورياً لضمان أن يكون أي انتقال سلساً للطلاب. بمجرد أن تقدم هيئة المعرفة والتنمية البشرية مزيداً من الوضوح، سنقوم بتحديث مجتمعنا على الفور وتنفيذ أي تغييرات بطريقة تحافظ على الاستقرار وتدعم رفاهية الطلاب."

"التأثير سيكون ضئيلاً"

بينما قد تحتاج العديد من المؤسسات إلى إعادة تشكيل أيام الجمعة، يقول البعض الآخر إن توقيت الصلاة الجديد لن يؤدي إلى أي اضطراب تقريباً. فبعضها يعمل بالفعل وفق جداول زمنية تتوافق طبيعياً مع التحول القادم.

وقالت ديبيكا ثابار سينغ، الرئيسة التنفيذية والمديرة لمدرسة "كريدينس هاي سكول": "لا نتوقع أي تغييرات على توقيتنا الحالي ليوم الجمعة. نحن ننهي الفصول بالفعل مبكراً أيام الجمعة، حيث تنتهي الحصص في الساعة 11:20 صباحاً. وهذا لطلاب مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف 12 ويصعد الطلاب حافلاتهم بحلول الساعة 11:45 صباحاً، مما يضمن أن يكون لدى العائلات والموظفين متسع من الوقت للاستعداد للصلاة. لقد تلقينا استطلاع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بشأن التفضيلات التشغيلية واستجبنا له بشكل إيجابي. في هذه المرحلة، لا يلزم إجراء المزيد من التعديلات، ونحن نظل متوافقين مع جميع التوقعات التنظيمية."

كما أشار أنتوني كوشي، مدير مدرسة "وودليم بارك" في القصيص، إلى أن روتينهم الحالي يوفر مجالاً مرناً بالفعل.

وقال: "سيتم تعديل جداول الجمعة لتعكس توقيت الصلاة المعدل، على الرغم من أن التأثير على العديد من المدارس، بما في ذلك مدرستنا، سيكون محدوداً حيث ننهي الدوام بالفعل في الساعة 11:30 صباحاً."

وقال إنه بينما تتم مناقشة التعلم عبر الإنترنت في جميع أنحاء القطاع، يجب أخذ الحقائق اللوجستية في الاعتبار - خاصة فيما يتعلق بعمليات الانصراف المنسقة.

"ستختلف الاستجابات التشغيلية حسب المدرسة، حيث سيحتاج البعض إلى مراجعة الجداول الزمنية، أو إعادة توزيع الساعات على مدار الأسبوع، أو التفكير في تعلم محدود عبر الإنترنت. عممت هيئة المعرفة والتنمية البشرية استطلاعاً مفصلاً يوضح كيف قد تؤثر التغييرات على كل مؤسسة. في تجمّع القصيص، حيث تعمل حوالي 12 إلى 14 مدرسة، قد يتسبب الانصراف الموحد في ازدحام مروري شديد، لذا ستكون المرونة ضرورية لضمان الوصول في الوقت المناسب لصلاة الجمعة."

بالنسبة لأولياء الأمور في مناطق المدارس المكتظة، قد يكون الانصراف المتفاوت هو الحل الأكثر عملية.

استراحة أقصر وبداية أبكر ضمن الخيارات

تدرس بعض المدارس أيضاً تعديلات دقيقة على الجدول الزمني تحافظ على التعلم في الفصول الدراسية مع استيعاب نافذة الصلاة.

وقالت لويدميلا كليكوفا، مديرة مدرسة "هامبتون هايتس الدولية" في الطوار، إن فريقها يدرس تعديلات دقيقة:

"تتم أيضاً مراجعة جدول زمني معدل يتضمن استراحات أقصر. التعلم عبر الإنترنت غير مستحسن، لأنه يعطل الروتين، ويقلل من المشاركة المباشرة بين المعلم والطالب، ولا يتماشى مع أولوياتنا التعليمية. ستعتمد القرارات النهائية على الجانب العملي وتوجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية."