مدارس دبي: الآباء يضحون بمساحة المنزل وراحة التنقل لضمان تعليم أبنائهم المتميز

مع ارتفاع الإيجارات وتطور المجتمعات في دبي، تعيد أعداد متزايدة من العائلات هيكلة حياتها حول أولوية لا يمكن المساومة عليها: الوصول إلى تعليم عالي الجودة.
من التخلي عن المنازل الكبيرة لصالح أخرى أصغر، إلى الانتقال عبر المدينة على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات، يضع الآباء بشكل متزايد المدرسة في صميم كل قرار حياتي.
يقول أريجيت ناندي، مقيم منذ فترة طويلة في سبرينغز: "كنا نعيش في سبرينغز منذ عام 2012"، مستذكراً كيف تطورت المنطقة بالتوازي مع نمو أسرته. "في البداية في سبرينغز 7، كنا ندفع حوالي 100,000 درهم إماراتي لفيلا من نوع 4M. ومع ذلك، ارتفعت هذه الإيجارات الآن لتصل إلى 160,000 درهم إماراتي كحد أدنى لنفس النوع، اعتماداً على مدى تحديث الفيلا."
وأضاف: "ولد ابننا في ذلك المنزل، ثم بدأ يذهب إلى حضانة رافلز في سبرينغز سوق، التي ظهرت لاحقاً. لقد بُنيت حرفياً أمام أعيننا." ومع وجود الحضانة على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام وجميع المرافق في متناول اليد، وجدت العائلة سبرينغز مكاناً مناسباً لتربية طفل صغير.
مع تقدم ابنهم في العمر، أصبحت الخيارات التعليمية داخل وحول سبرينغز أكثر جاذبية. أوضح أريجيت: "علمنا أن سبرينغز تضم العديد من المدارس الجيدة في الحي، مثل أكاديمية دبي الدولية تلال الإمارات (DIA EH)، ومدرسة دبي البريطانية، والمدرسة الدولية الإماراتية - ميدوز. في ذلك الوقت، أصبحنا حريصين على شراء عقار."
"ثم حدث كوفيد." شارك أريجيت أنه بينما تردد الكثيرون، رأوا أن انخفاض أسعار العقارات خلال الوباء هو الوقت المناسب للاستثمار. "اقترحت زوجتي استكشاف مجتمعات جديدة، لكنني كنت حريصاً جداً على الاستمرار في سبرينغز. إنها منطقة أقدم، ولكن هذا بالضبط ما يجعلها صالحة للسكن للغاية... إنها خضراء، وهادئة، ومتصلة جيداً بالطرق الرئيسية مثل الشيخ زايد والخليج."
والأهم من ذلك، أن القرار تماشى مع احتياجات تعليم ابنهما. "كان ابننا قد بدأ للتو في DIA EH، التي تبعد خمس دقائق عن مكان إقامتنا الحالي، وهي واحدة من أفضل مدارس البكالوريا الدولية في المدينة."
"عندما تقوم بتربية أسرة، تصبح المدرسة مركز كل شيء." شدد أريجيت على أن قراراتهم المتعلقة بالسكن اتخذت حول إمكانية الوصول إلى تعليم جيد. "لم نرغب في تنقلات طويلة، ولم نرغب في التنازل عن التعليم."
أشار أريجيت إلى أنه، في retrospective، كان استثماراً مجدياً. "التعليم هو الركيزة التي أعدنا بناء حياتنا حولها، ونحن سعداء بإجراء مقايضات أخرى لمنح طفلنا الاستقرار والوصول إلى أحد أفضل المناهج والمدارس في هذا الجوار."
قامت سالي ماديسون، وافدة بريطانية، أيضاً بإعادة تشكيل حياة أسرتها حول تعليم أطفالها - وقد أجبرت تكاليف السكن على أكثر من انتقال في السنوات الأخيرة.
تقول سالي: "أنا الآن أنتقل إلى المرابع العربية 2 من سيرينا في دبي لاند، بعد أن عشت في المدينة المستدامة لسنوات. في الأصل، غادرت المدينة المستدامة وانتقلت إلى سيرينا لأن الإيجار كان أقل بكثير - لكن مدرسة أطفالي، فيرجرين إنترناشونال، تقع في المدينة المستدامة، حيث كنا نعيش لسنوات. هذا المكان شعر حقاً وكأنه منزل."
أُجبرت عائلة سالي على المغادرة عندما باع مالك الفيلا لمستثمر آخر. "كنا ندفع 170,000 درهم إماراتي، لكن المالك الجديد أدرجها بسعر 310,000 درهم إماراتي. لم يكن لدينا خيار سوى الانتقال. وجدنا فيلا أخرى في المدينة المستدامة، لكن الإيجار ارتفع إلى 250,000 درهم إماراتي."
في النهاية، أصبح ذلك أيضاً غير مستدام.
تنتقل سالي الآن إلى المرابع العربية 2، حيث سيدفعون 210,000 درهم إماراتي لفيلا - ولا يزال هذا زيادة حادة عن السنوات السابقة. تقول: "قبل سنتين أو ثلاث سنوات، كانت الفلل في المرابع تباع بـ 130,000 إلى 150,000 درهم إماراتي. لقد قللنا حجم المنزل كثيراً، لكن على الأقل هذا الموقع الجديد قريب من مدرسة أطفالي وأصدقائهم."
أثناء استكشاف مجتمعات أخرى مثل تاون سكوير وإعمار ساوث، وجدت تحديات تتراوح من الازدحام المروري إلى تقلص أحجام المنازل. "الفلل تزداد صغراً - المرابع العربية 3 هي نصف حجم المرابع 1. كل ما يبنونه الآن أكثر إحكاما."
لكن على الرغم من التنازلات، سالي واضحة بشأن شيء واحد... القرب من المدرسة يبقى أمراً لا يمكن المساومة عليه. "بالنسبة لنا، المدرسة تأتي أولاً."
بالنسبة لكريستين كارتييه لا تانت، وافدة فرنسية، لم يترك ارتفاع الإيجارات لها خياراً يذكر سوى الانتقال. بعد سنوات من العيش في سبرينغز، انتقلت إلى داماك هيلز 2 قبل عامين لإدارة التكاليف بشكل أكثر فعالية.
قالت كريستين: "في عام 2023، كنا ندفع 165,000 درهم إماراتي لفيلا من نوع 1M في سبرينغز - منزل كبير بثلاث غرف نوم ومكتب كان بحجم غرفة نوم رابعة تقريباً. كان منزلاً فسيحاً للغاية، لكنه لم يعد مستداماً مالياً بالنسبة لنا." وأضافت: "الآن، ندفع 105,000 درهم إماراتي في داماك هيلز 2. في العامين الماضيين، كنا ندفع 95,000 درهم إماراتي، مما أحدث فرقاً كبيراً في مواردنا المالية."
ومع ذلك، بينما قدمت العائلة تنازلات بشأن موقعها، كان هناك أمر واحد لا يمكن المساومة عليه - مدرسة ابنتهما.
وأضافت كريستين: "لقد وعدت ابنتي داريا بأنه مهما حدث، لن نغير مدرستها لأنها تحب مدرستها. لذلك، التزمنا بهذا الوعد. لقد كانت في أكاديمية رافلز العالمية منذ سنواتها الأولى، وهي الثابت الوحيد في حياتنا وسط كل هذا التغيير."
شاركت كريستين أنهم لم يفكروا جدياً في نقل داريا إلى مدرسة قريبة في داماك هيلز 2، لسبب آخر أيضاً. "لقد درست دائماً في مدرسة تتبع منهج البكالوريا الدولية، ومعظم المدارس الأقرب إلينا الآن تتبع المنهج البريطاني. وهذا جعل من الأسهل التمسك بمدرستها الحالية."
يأتي هذا القرار مع رحلة يومية طويلة. أوضحت: "زوجي يوصلها إلى المدرسة في أم سقيم 3 كل صباح - يستغرق الأمر حوالي 35 دقيقة. أنا أخذها بعد الظهر، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 50 دقيقة اعتماداً على حركة المرور. أستخدم طريق الشيخ زايد، ثم طريق إكسبو و E77، عادة ما أقود بين 120-140 كم / ساعة."
حتى عندما كانوا يعيشون في سبرينغز، لم تكن رحلة المدرسة قصيرة أبداً. "كان يستغرق داريا حوالي 45 دقيقة إلى ساعة للعودة إلى المنزل بالحافلة. لأكون صريحة، لقد بدأت أحب داماك هيلز الآن،" أضافت كريستين.