مدارس دبي: الآباء يضحون بمساحة المنزل وراحة التنقل لضمان تعليم أبنائهم المتميز

مع ارتفاع الإيجارات وتطور المجتمعات في دبي، تعيد أعداد متزايدة من العائلات هيكلة حياتها حول أولوية لا يمكن المساومة عليها: الوصول إلى تعليم عالي الجودة.

من التخلي عن المنازل الكبيرة لصالح أخرى أصغر، إلى الانتقال عبر المدينة على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات، يضع الآباء بشكل متزايد المدرسة في صميم كل قرار حياتي.

"تأسيس الأسرة يبدأ بالمدرسة"

يقول أريجيت ناندي، مقيم منذ فترة طويلة في سبرينغز: "كنا نعيش في سبرينغز منذ عام 2012"، مستذكراً كيف تطورت المنطقة بالتوازي مع نمو أسرته. "في البداية في سبرينغز 7، كنا ندفع حوالي 100,000 درهم إماراتي لفيلا من نوع 4M. ومع ذلك، ارتفعت هذه الإيجارات الآن لتصل إلى 160,000 درهم إماراتي كحد أدنى لنفس النوع، اعتماداً على مدى تحديث الفيلا."

وأضاف: "ولد ابننا في ذلك المنزل، ثم بدأ يذهب إلى حضانة رافلز في سبرينغز سوق، التي ظهرت لاحقاً. لقد بُنيت حرفياً أمام أعيننا." ومع وجود الحضانة على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام وجميع المرافق في متناول اليد، وجدت العائلة سبرينغز مكاناً مناسباً لتربية طفل صغير.

مع تقدم ابنهم في العمر، أصبحت الخيارات التعليمية داخل وحول سبرينغز أكثر جاذبية. أوضح أريجيت: "علمنا أن سبرينغز تضم العديد من المدارس الجيدة في الحي، مثل أكاديمية دبي الدولية تلال الإمارات (DIA EH)، ومدرسة دبي البريطانية، والمدرسة الدولية الإماراتية - ميدوز. في ذلك الوقت، أصبحنا حريصين على شراء عقار."

"ثم حدث كوفيد." شارك أريجيت أنه بينما تردد الكثيرون، رأوا أن انخفاض أسعار العقارات خلال الوباء هو الوقت المناسب للاستثمار. "اقترحت زوجتي استكشاف مجتمعات جديدة، لكنني كنت حريصاً جداً على الاستمرار في سبرينغز. إنها منطقة أقدم، ولكن هذا بالضبط ما يجعلها صالحة للسكن للغاية... إنها خضراء، وهادئة، ومتصلة جيداً بالطرق الرئيسية مثل الشيخ زايد والخليج."

والأهم من ذلك، أن القرار تماشى مع احتياجات تعليم ابنهما. "كان ابننا قد بدأ للتو في DIA EH، التي تبعد خمس دقائق عن مكان إقامتنا الحالي، وهي واحدة من أفضل مدارس البكالوريا الدولية في المدينة."

"عندما تقوم بتربية أسرة، تصبح المدرسة مركز كل شيء." شدد أريجيت على أن قراراتهم المتعلقة بالسكن اتخذت حول إمكانية الوصول إلى تعليم جيد. "لم نرغب في تنقلات طويلة، ولم نرغب في التنازل عن التعليم."

أشار أريجيت إلى أنه، في retrospective، كان استثماراً مجدياً. "التعليم هو الركيزة التي أعدنا بناء حياتنا حولها، ونحن سعداء بإجراء مقايضات أخرى لمنح طفلنا الاستقرار والوصول إلى أحد أفضل المناهج والمدارس في هذا الجوار."

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