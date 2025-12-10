مدارس جديدة في دبي 2026 تنهي قوائم الانتظار

قد يكون تأمين مقعد دراسي في دبي أمرًا مرهقًا للعديد من الآباء - خاصة مع الوافدين الجدد، أو تغير احتياجات الأسرة أو قوائم الانتظار الطويلة في الحرم الجامعي الشهير.

لكن هناك أخبار مشجعة في الأفق. من المقرر أن تفتح موجة من المدارس الجديدة والمؤسسات المتوسعة أبوابها في يناير 2026، مما يوفر للعائلات مجموعة أوسع من الخيارات عبر المناهج الدراسية وفئات الرسوم.

من الحرم الجامعي الجديد تمامًا إلى الأسماء المعروفة التي تضيف سعة، أصبح لدى الآباء الآن مساحة أكبر للتخطيط مسبقًا.

المدارس الجديدة التي ستفتح في دبي لعام 2026

سترحب العديد من الحرم الجامعي الجديد تمامًا بالطلاب في عام 2026، مما يوسع الخيارات للعائلات التي تخطط مسبقًا للعام الدراسي 2026-2027.