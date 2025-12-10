مدارس جديدة في دبي 2026 تنهي قوائم الانتظار

قد يكون تأمين مقعد دراسي في دبي أمرًا مرهقًا للعديد من الآباء - خاصة مع الوافدين الجدد، أو تغير احتياجات الأسرة أو قوائم الانتظار الطويلة في الحرم الجامعي الشهير.
لكن هناك أخبار مشجعة في الأفق. من المقرر أن تفتح موجة من المدارس الجديدة والمؤسسات المتوسعة أبوابها في يناير 2026، مما يوفر للعائلات مجموعة أوسع من الخيارات عبر المناهج الدراسية وفئات الرسوم.
من الحرم الجامعي الجديد تمامًا إلى الأسماء المعروفة التي تضيف سعة، أصبح لدى الآباء الآن مساحة أكبر للتخطيط مسبقًا.
المدارس الجديدة التي ستفتح في دبي لعام 2026
سترحب العديد من الحرم الجامعي الجديد تمامًا بالطلاب في عام 2026، مما يوسع الخيارات للعائلات التي تخطط مسبقًا للعام الدراسي 2026-2027.
تشمل هذه المدارس الجديدة البريطانية، والمؤسسات الدولية وعروض دولية - كل منها يتوسع عامًا بعد عام.
مدرسة هارو الدولية دبي
الافتتاح في 2026 | المنهج البريطاني
FS–السنة 6 (تتوسع إلى السنة 13)
الرسوم: 80,000 درهم - 100,000 درهم
مدرسة آش ماونت
الافتتاح في 2026 | المنهج الدولي
KG–الصف 8 في البداية (تتوسع إلى الصف 12)
الرسوم: 52,000 درهم - 85,000 درهم
ساحة المدينة DIA
الافتتاح في 2026 | منهج البكالوريا الدولية
من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثامن في البداية (التوسع إلى الصف الثاني عشر)
الرسوم: 49,000 درهم–70,500 درهم
مدرسة الملكة إليزابيث، مدينة دبي الرياضية
الافتتاح في 2026 | المنهج البريطاني
من الحضانة إلى السنة الثامنة (التوسع إلى السنة الثالثة عشرة)
الرسوم: 70,000 درهم–102,000 درهم
أماكن متاحة في المدارس لشهر يناير 2026
مدرسة دبي البريطانية ميرا (المنهج البريطاني)
أحدث إضافة إلى عائلة مدرسة دبي البريطانية، تنضم DBS ميرا إلى الحرم الجامعي الراسخ في تلال الإمارات، حديقة جميرا وجميرا. نمت تعلّم بشكل مطرد في محفظة المنهج البريطاني، حيث استحوذت على مدرسة جبل علي في 2022 واستحوذت على المدرسة اللبنانية الفرنسية الخاصة في 2024.
افتتحت في أغسطس 2025 | FS1–السنة السادسة (للتوسع إلى السنة الثالثة عشرة)
مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية – مدينة العرب (المنهج البريطاني)
بعد نجاح مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية ذات التقييم العالي في مدينة دبي الرياضية، أطلقت مجموعة التعليم حرمًا ثانيًا في مدينة العرب. المدرسة الأصلية مصنفة ممتازة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية والمدارس البريطانية في الخارج.
افتتحت في أغسطس 2025 | FS1–السنة السادسة
مدرسة أركاديا العالمية (المنهج البريطاني)
تواصل مدرسة أركاديا العالمية توسعها المرحلي. بعد إضافة السنوات السابعة والثامنة في 2024–25، افتتحت السنة التاسعة في سبتمبر 2025، مع السنة العاشرة التي ستتبع في 2026. المدرسة معروفة بهيكل رسومها الأكثر وصولاً وموقعها المريح في مجتمع ديسكفري جاردنز/الفرجان.
FS–السنة التاسعة (التوسع إلى السنة العاشرة في 2026)
المدارس القائمة التي توسع قدرتها
في الوقت نفسه، تقوم العديد من المدارس القديمة في دبي بتوسيع مساراتها لتلبية الطلب المتزايد، بإضافة مجموعات السنوات العليا وتعزيز عروضها الشاملة. الآن لدى العائلات المزيد من خيارات الاستمرارية حيث تتطور هذه الحرم الجامعية إلى مؤسسات كاملة من FS إلى السنة الثالثة عشرة.
مدرسة صفا البريطانية (المنهج البريطاني)
تحتفل بمرور عقدين في عام 2024، نمت مدرسة صفا البريطانية من مدرسة ابتدائية صغيرة إلى مدرسة شاملة بالكامل. بعد انتقالها إلى حرمها المصمم خصيصًا في الصفاء في عام 2020، قدمت الصف السادس في عام 2024. ستتخرج أول دفعة من الصف الثالث عشر في عام 2026.
FS1–الصف 13
مدرسة ساوث فيو (المنهج البريطاني)
افتتحت في عام 2018 في مجتمع رمرا، تقدم مدرسة ساوث فيو الآن مسارًا كاملاً من FS إلى الصف 13 بعد إضافة مجموعات السنوات العليا تدريجيًا حتى عام 2024.
FS–الصف 13
التوسعات الدولية وIB
مدرسة دوايت دبي (منهج IB)
تقدم دوايت المنهج الكامل لـ IB من السنوات المبكرة إلى برنامج الدبلوم، مع محتوى MYP متوافق جزئيًا مع معايير US Common Core. تخرجت أول دفعة من برنامج دبلوم IB في عام 2022. من 2025–26، يتوفر أيضًا برنامج IB المتعلق بالمسار المهني.
ما قبل الروضة–الصف 12 (IBDP + IBCP)
مدرسة دبي البريطانية تلال الإمارات (المنهج البريطاني)
يحتفل حرم مدرسة دبي البريطانية تلال الإمارات الرائد بالذكرى العشرين في عام 2025. لتلبية الطلب المتزايد، افتتح مركز مخصص للسنوات المبكرة والابتدائية الدنيا (FS–الصف 2) في سبتمبر 2025، مما يوفر حوالي 400 مقعد جديد، بما في ذلك فصول جديدة للصف الأول والصف الثاني وقسم إضافي لـ 'الثلاثة الصاعدة'.
FS1–الصف 13 | توسعة جديدة افتتحت في 2025
أكاديمية بلوم العالمية (منهج IB)
تواصل أكاديمية بلوم العالمية توسيع عروضها. بعد تعزيز توفيرها للسنوات المبكرة، أطلقت مركز نكسوس لمسارات ما قبل الجامعة، حيث تقدم خيارات IBDP وIBCP وBTEC. مع افتتاح الصف 12 في عام 2025، أصبح لدى العائلات الآن رحلة كاملة من FS إلى الصف 13 متاحة.
FS–الصف 13 | مركز ما قبل الجامعة الجديد (افتتح في يناير 2025)