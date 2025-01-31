مدارس بالإمارات تدعم الطلاب وأولياء الأمور صحياً ونفسياً قبل الامتحانات
مع اقتراب موعد امتحانات المجلس، تعمل المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف مبادرات الصحة والعافية - ليس فقط للطلاب ولكن أيضًا لأولياء الأمور.
من المقرر أن تبدأ امتحانات المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) للصفين العاشر والثاني عشر في 15 فبراير 2025، بينما ستبدأ امتحانات شهادة المدرسة الهندية (ISC) وشهادة التعليم الثانوي الهندية (ICSE) في 13 و18 فبراير على التوالي.
وإدراكًا لمستوى التوتر المرتفع خلال موسم الامتحانات، بدأت المدارس في إجراء جلسات مخصصة للصحة والعافية.
وقالت "شيلا مينون"، مديرة مدرسة السفير بدبي: "نقوم بإجراء جلسات منتظمة للصحة النفسية لجميع الأطراف المعنية على مدار العام. كما نجري جلسات حول إدارة الإجهاد قبل وأثناء الامتحانات للآباء والأمهات الذين يتقدم أطفالهم لامتحان المجلس. يتم تنظيم جلسات منتظمة للطلاب، سواء من قبل المستشارين الداخليين أو الخبراء الخارجيين، لفهم محفزات الإجهاد وكيفية إدارتها.
وأضافت إن المدرسة لديها أيضًا خط مساعدة يمكن للطلاب التواصل معه، سواء لجلسات عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت مع المستشارين والمعلمين
وقال مديرو المدارس إن فرق الرفاهية في بعض المدارس بدأت سلسلة من الجلسات تركز على دعم الصحة العقلية قبل الامتحانات.
وقالت "فاطمة مارتن"، مديرة مدرسة جيمس نيو ميلينيوم - الخيل: "يتضمن ذلك التاي تشي، وتنفس الأنابانا، ومهارات الدراسة بما في ذلك إدارة الوقت، والمحادثات التحفيزية، وجلسات اليقظة المصممة لمساعدة التلاميذ على التأقلم خلال هذه الفترة الحاسمة. بالإضافة إلى ذلك، نقدم سلسلة من الاختبارات التجريبية المنظمة التي تساعد الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على الحصول على فكرة عن إنجازاتهم الحالية وتوفير التدخل اللازم.
"عندما يتعلق الأمر بالنصائح لإدارة التوتر والضغط بشكل أفضل، فإنني أشجع دائمًا عائلاتنا على إنشاء منطقة جولديلوكس للدراسة. يجب أن توفر بيئة الطالب حافزًا كافيًا للبقاء في منطقة الدراسة، وخاصة قبل الامتحانات. يمكن للموسيقى التي ترفع المعنويات وتهدئها وتحفزها، والأشخاص الإيجابيون، والطعام المنشط والمنشط أن يحدثوا الفارق بين التشتيت والنجاح.
بالإضافة إلى ذلك، أكد قادة المدرسة على أهمية اتباع أسلوب حياة متوازن يتضمن النوم الكافي وممارسة التمارين الرياضية والفترات الفاصلة المنتظمة أثناء جلسات الدراسة.
وتعتبر هذه الممارسات ضرورية للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية خلال هذه الفترة الحاسمة".
ويؤكد مديرو المدارس أن الالتزام بخطة دراسية منظمة مع فترات راحة منتظمة أمر ضروري لتجنب الإرهاق.
قالت "ديبيكا ثابار سينغ"، المديرة التنفيذية لمدرسة كريدنس الثانوية: "مارس اليقظة، والتنفس العميق، أو التمارين الخفيفة للحفاظ على الهدوء. ابق على اتصال بالأصدقاء والعائلة ومستشاري المدرسة للحصول على الدعم. والأهم من ذلك، ركز على الجهد، وليس الكمال - تعامل مع الامتحانات بعقلية إيجابية".
وأشار الخبراء أيضًا إلى أن المحادثات التحفيزية التي يقدمها القادة أو المعلمون أو الأقران أو الخريجون تساعد الطلاب أيضًا على إدارة التوتر والتغلب على الشك الذاتي وبناء عقلية إيجابية.
قالت الدكتورة إس. ريشما، مديرة مدرسة ريجنتس الخليج الهندية الثانوية بدبي: "تعزز برامج إشراك الوالدين دور الوالدين في تقديم الدعم العاطفي والأكاديمي، وتعزيز بيئة منزلية داعمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التخلص من السموم الرقمية، من خلال الحد من وقت الشاشة أثناء ساعات الدراسة، يعزز التركيز ويقلل من عوامل التشتيت الناجمة عن الاستخدام المفرط للهاتف والإنترنت. تعمل هذه المبادرات بشكل جماعي على خلق جو متوازن ومشجع حيث يشعر الطلاب بالثقة والتحفيز والاستعداد الجيد لامتحاناتهم ".
وأشار التربويون إلى أن الأهمية التي يوليها المعلمون لامتحانات البورد هي التي تثير القلق لدى الأطفال.
وقالت "نارجيش خامباتا"، مديرة أكاديمية جيمس مودرن ونائبة الرئيس الأول للتعليم في جيمس للتعليم: "كلما زادت المخاطر (الامتحانات)، زاد الضغط. ومن المعروف على نطاق واسع أن الإجهاد والامتحانات المدرسية يسيران جنبًا إلى جنب، وتمر الأسرة بأكملها ببضعة أشهر حيث يتوقف كل شيء آخر. شعارنا بسيط - العمل الجاد، واللعب الجاد، والبقاء مركزًا".