مدارس بالإمارات تدعم الطلاب وأولياء الأمور صحياً ونفسياً قبل الامتحانات

وقالت "فاطمة مارتن"، مديرة مدرسة جيمس نيو ميلينيوم - الخيل: "يتضمن ذلك التاي تشي، وتنفس الأنابانا، ومهارات الدراسة بما في ذلك إدارة الوقت، والمحادثات التحفيزية، وجلسات اليقظة المصممة لمساعدة التلاميذ على التأقلم خلال هذه الفترة الحاسمة. بالإضافة إلى ذلك، نقدم سلسلة من الاختبارات التجريبية المنظمة التي تساعد الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على الحصول على فكرة عن إنجازاتهم الحالية وتوفير التدخل اللازم.