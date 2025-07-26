مدارس الإمارات تكافح فقدان التعلم الصيفي ببرامج تفاعلية وواجبات منزلية مبتكرة

مع حلول فصل الصيف، تُوازن العائلات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بين العطلات وخطط السفر وقضاء أوقات فراغها في المنزل. ولكن وراء هذا التباطؤ الدراسي في شهري يوليو وأغسطس، يكمن قلقٌ لطالما حذّر منه المعلمون، ألا وهو "الانحدار الصيفي".
تشير الدراسات إلى أن الأطفال قد يفقدون ما بين 20 إلى 30 في المائة من تقدمهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، وخاصة في الرياضيات، حيث يكون الانخفاض المتوسط الذي يصل إلى 2.6 شهرًا أمرًا شائعًا خلال ستة أسابيع فقط.
يمكن أن يتراكم هذا الفقدان في التعلم تدريجيًا على مر السنين، مما يؤخر بعض الطلاب عامين عن الدراسة الإعدادية. وإدراكًا لهذا، يشجع العديد من مديري المدارس في الإمارات العربية المتحدة أولياء الأمور بنشاط على دمج التعلم في روتين أبنائهم اليومي، حتى خلال العطلات.
وقال ستيفن بريكن، مدير/رئيس تنفيذي لمدرسة جيمس كامبريدج الدولية في دبي: "قد يعاني بعض الطلاب من فقدان طفيف للتعلم خلال فصل الصيف، ومع ذلك فإننا نشجع جميع طلابنا على القراءة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً لتطوير مهارات القراءة والكتابة بشكل أكبر، مما يتيح الوصول إلى جميع مجالات المناهج الدراسية".
نشجع الطلاب على استخدام المنصات الإلكترونية يوميًا، مثل Century Tech وTimes Table Rock Stars، لمنع تراجع التحصيل الدراسي، وخاصةً في المواد الدراسية الأساسية. نُكلف الطلاب الملتحقين بنا في الصف الثاني عشر من منهج المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) بأداء واجبات خلال الصيف. ونجد أن الغالبية العظمى من أولياء أمورنا يشجعون أطفالهم على الانخراط في بعض أشكال التعلم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، مما يُسهم بشكل كبير في منع تراجع التحصيل الدراسي خلال الصيف، كما قال بريكن.
وأضاف أنه "يمكن للمدارس والمعلمين التعاون لتطوير برامج التدخل المبكر التي من شأنها تمكين الآباء والأطفال من التعلم معًا بطريقة ممتعة وجذابة خلال فصل الصيف، مع مراعاة الحاجة إلى أن نخصص جميعًا وقتًا للتركيز على الرفاهية والأسرة أولاً".
من الأدوات الرقمية إلى وقت القراءة المشترك، تبذل العديد من العائلات قصارى جهدها لتحفيز عقول أبنائها. أشارت ماريسا أوكونور، نائب الرئيس التنفيذي لضمان الجودة ومديرة مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية دبي، إلى أن التعلم لا يقتصر بالضرورة على الكتب أو الأجهزة.
صُممت مناهج الرياضيات وتقييمها في المدارس لضمان ملاحظة المعلمين لأي فجوات أو صعوبات ومعالجتها. ومع مرور الوقت، من المتوقع أن يمنع هذا تأخر الأطفال الدراسي بشكل كبير، كما أن مدارسنا تتبع ممارسات تدخل وتدريس ممتازة لدعم الأطفال الذين يحتاجون إلى توجيه إضافي، كما قال أوكونور.
أوضحت أن بإمكان أولياء الأمور دعم أبنائهم من خلال الحرص على ممارسة الرياضيات بانتظام باستخدام الموارد التي يوفرها المعلم، بما في ذلك خلال فترة العطلة. وكما هو الحال مع القراءة، فإن فترات قصيرة من الممارسة المنتظمة تساعد الأطفال على التذكر.
يُعدّ التطبيق العملي أيضًا وسيلة رائعة للحفاظ على حيوية الرياضيات خلال العطلات. وأضافت أوكونور: "يمكن للوالدين إشراك أطفالهم في الرياضيات اليومية من خلال العد والقياس وتخطيط الوقت. جرّبوا تحويل العملات عند السفر وحساب الفاتورة في المطاعم وعند التسوق معًا. إن تخطيط المسارات، ومدة الرحلة، وحساب فروق التوقيت، كلها طرق جيدة للحفاظ على مهارات الرياضيات في العمل بجد خلال العطلات. كما أن لعب ألعاب الطاولة التي تتضمن العد، وحتى تسجيل نقاط مباراة كرة على الشاطئ، يمكن أن يجعل الرياضيات ممتعة للأطفال الصغار أيضًا".
تُحدث العطلة الصيفية أيضًا تحولات عاطفية، خاصةً للأطفال الذين عادوا إلى أوطانهم أو تأثرت أنشطتهم الروتينية. يقول مديرو المدارس إن هذا قد يؤثر على كيفية اندماج الطلاب في الفصول الدراسية.
قالت شيني دافيسون، مديرة مدرسة وودليم بارك حميدية: "بصفتي معلمة لمدة 30 عامًا، رأيت أن فقدان التعلم في الصيف يمثل تحديًا حقيقيًا ومتكررًا".
لمعالجة هذا الأمر، نُخصّص الأسبوع الأول لتقييمات غير رسمية لتحديد فجوات التعلم. ومع عودة الطلاب من خلفيات وتجارب متنوعة، وخاصةً بعد سفرهم إلى بلدانهم الأصلية، نُركّز على استعادة الروتين المُتّسق، وإعادة النظر في المفاهيم الأساسية، وتطبيق استراتيجيات التعلم الواقعية. وقد أثبتت هذه الممارسات فعاليتها على مرّ السنين، كما أضاف دافيسون.
"لإبقاء الطلاب وأولياء الأمور منشغلين خلال العطلة الصيفية، تواصل العديد من المؤسسات الممارسة المجربة والمختبرة المتمثلة في تعيين واجبات منزلية خلال العطلة - والتي تم تصميمها في أشكال ممتعة وإبداعية لتعزيز المفاهيم التي تم تعلمها سابقًا.
يضمن هذا بقاء الأطفال على تواصل مع تعلّمهم مع إشراك أولياء الأمور في العملية. بالإضافة إلى ذلك، نُدمج تطبيقات تعليمية في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، مستفيدين من خبرة جيل اليوم في استخدام التكنولوجيا. تجعل هذه المنصات عملية المراجعة تفاعلية وممتعة. ولتحفيز الطلاب، نُطبّق نظام مكافآت يُقدّر إنجازهم وجهودهم. هذا لا يشجع الأطفال على مواصلة تحصيلهم الأكاديمي فحسب، بل يُنمّي لديهم أيضًا شعورًا بالمسؤولية والحماس طوال فصل الصيف، كما قال دافيسون.