مدارس الإمارات تكافح فقدان التعلم الصيفي ببرامج تفاعلية وواجبات منزلية مبتكرة

يُعدّ التطبيق العملي أيضًا وسيلة رائعة للحفاظ على حيوية الرياضيات خلال العطلات. وأضافت أوكونور: "يمكن للوالدين إشراك أطفالهم في الرياضيات اليومية من خلال العد والقياس وتخطيط الوقت. جرّبوا تحويل العملات عند السفر وحساب الفاتورة في المطاعم وعند التسوق معًا. إن تخطيط المسارات، ومدة الرحلة، وحساب فروق التوقيت، كلها طرق جيدة للحفاظ على مهارات الرياضيات في العمل بجد خلال العطلات. كما أن لعب ألعاب الطاولة التي تتضمن العد، وحتى تسجيل نقاط مباراة كرة على الشاطئ، يمكن أن يجعل الرياضيات ممتعة للأطفال الصغار أيضًا".