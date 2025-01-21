مدارس الإمارات ترتب عطلة منتصف الفصل الدراسي قبل رمضان
تستعد المدارس لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي في فبراير والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف الشهر.
وستتمتع بعض المدارس بعطلة لأسبوع كامل، من الاثنين 10 فبراير إلى الجمعة 14 فبراير، مما يجعل العطلة 9 أيام بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. وستتمتع مدارس أخرى بعطلة لمدّة 3 أيام من الأربعاء 12 فبراير إلى الجمعة 14 فبراير.
فيما ستلتزم بعض المدارس بعطلة لمدّة يومين فقط، الخميس 13 فبراير والجمعة 14 فبراير. وعندما يتم دمجها مع عطلة نهاية الأسبوع، فإن ذلك سيؤدي إلى عطلة لمدّة 4 أيام، حيث يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الاثنين 17 فبراير.
وفي الوقت نفسه، خلال شهر رمضان الذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من مارس هذا العام، واعتماداً على رؤية الهلال، ستتبع المدارس أيام عمل أقصر، مع تأكيد المعلمين على أنهم سيعملون على تعديل المنهج الدراسي للحفاظ على نهج متوازن ودعم التعلم المستمر.
فهم قيمة فترات الراحة القصيرة
والجدير بالذكر أن المدارس تتمتع ببعض المرونة في تقويماتها للعطلات، طالما أنها تلبي الحد الأدنى المطلوب وهو 182 يوماً دراسياً للمناهج الدولية.
في بعض المدارس، تكون عطلة نصف الفصل الدراسي، على سبيل المثال، من يوم الجمعة 14 فبراير إلى يوم الاثنين 17 فبراير.
وقالت "ليزا جونسون"، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات: "نتبع التقويم الأكاديمي على الطريقة الأمريكية، ونعمل بنظام أربعة فصول دراسية وفصلين دراسيين. ونقوم حالياً بإدارة امتحانات الفصل الدراسي الأول النهائية. وفي حين نلتزم بجدول زمني محدد للاستراحة، فإننا ندرك قيمة فترات الاستراحة القصيرة للطلاب والأسر لإعادة شحن طاقتهم. وتُظهر الأبحاث أن فترات الاستراحة الدورية تعمل على تحسين التركيز وتقليل التوتر وتعزيز الرفاهية العامة، وهو أمر ضروري للحفاظ على بيئة تعليمية متوازنة وفعالة".
وأكدّ مدراء المدارس أن المنهج الدراسي يتم التخطيط له في بداية العام الدراسي، مع مراعاة فترات الراحة، ممّا يضمن التقدم المتوازن طوال الفصل الدراسي.
وقالت "نيثا شيتي"، مديرة مدرسة الضيافة الثانوية: "لدينا إجازة لمدة أسبوع بين عطلتي نهاية الأسبوع. لدينا إجازة من 10 إلى 15 فبراير".
وأكدّت أن نسبة تغطية المناهج تختلف باختلاف المراحل الدراسية، ففي بعض الصفوف العليا، يتم تغطية ما يقرب من 60 إلى 70% من المناهج قبل عطلة منتصف الفصل الدراسي، بينما في الصفوف الابتدائية، تكون النسبة حوالي 50 إلى 60%. بالإضافة إلى ذلك، فإن شهر يناير، كونه شهراً أكثر برودة، مثالي لاستضافة العديد من الأنشطة الرياضية، والتي يتم جدولتها وفقاً لذلك.
وأضافت "شيتي": "إن التدريس مهنة شاقة، وتوفر فترات الراحة للمعلمين الفرصة للتعافي عقلياً وجسدياً، ممّا يساعد في منع الإرهاق. وبالنسبة للمعلمين والطلاب، تعمل فترات الراحة على تعزيز الإنتاجية والرفاهية العامة. كما أنها تحول التركيز نحو التدريس والتعلم الجيد بدلاً من مجرد إعطاء الأولوية للوقت الذي يقضونه في الفصل الدراسي".
التقويمات المدرسية المعتمدة مسبقاً
وأكدّ مدراء المدارس أن التقويم الدراسي يتم تثبيته واعتماده من الجهات المعنية قبل نهاية العام الدراسي السابق.
وقالت "ليزا باسانت"، مديرة مدرسة ستار الدولية، الطوار: "يتيح هذا لمعلمينا استكمال التخطيط طويل الأمد لجميع المواد، قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع مراعاة جميع العطلات منتصف الفصل والأعياد الوطنية على مدار العام، وضمان تغطية المنهج الدراسي. تبدأ عطلة منتصف الفصل الدراسي لدينا من يوم الاثنين 10 فبراير إلى الأربعاء 12 فبراير.
وأضافت "باسانت": "تمثل هذه الإجازات فرصة لإعادة ضبط النفس والعودة بدافع متجدد للتعلم. وباعتبار مدرستنا عضواً في جمعية المدارس البريطانية في الشرق الأوسط، فإننا نهدف إلى مواءمة العطلات المدرسية في جميع أنحاء المنطقة لدعم الأسر التي قد يكون لديها أطفال في مدارس مختلفة. وفي هذا العام الدراسي، طبق العديد منهم إجازة لمدّة 3 أيام بدلاً من 5 أيام كاملة. وسيسمح هذا أيضاً بفترة إجازة، لكنها ليست طويلة مثل السنوات السابقة".