مدارس الإمارات ترتب عطلة منتصف الفصل الدراسي قبل رمضان

وأكدّت أن نسبة تغطية المناهج تختلف باختلاف المراحل الدراسية، ففي بعض الصفوف العليا، يتم تغطية ما يقرب من 60 إلى 70% من المناهج قبل عطلة منتصف الفصل الدراسي، بينما في الصفوف الابتدائية، تكون النسبة حوالي 50 إلى 60%. بالإضافة إلى ذلك، فإن شهر يناير، كونه شهراً أكثر برودة، مثالي لاستضافة العديد من الأنشطة الرياضية، والتي يتم جدولتها وفقاً لذلك.