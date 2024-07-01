مدارس الإمارات تحتفل بنهاية العام الدراسي بفعاليات متنوعة وزيارات رواد الفضاء

وقال "تريسي كراودر كلو"، مدير مدرسة "كرانلي" بأبوظبي: "خلال الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي، يتم الاحتفال بطلابنا من خلال احتفالات توزيع الجوائز، ويتم تسليط الضوء على النجاحات عبر مجموعة من الجوائز المتعلقة بقيم المدرسة، سنقيم أيضاً فعالياتنا المدرسية في نهاية العام".

كما سيشارك الطلاب في العديد من رحلات نهاية العام وعروض المواهب والحفلات الموسيقية.