مدارس الإمارات تتصدى لتضخم الدرجات: أبوظبي تحظر التسجيل في 12 مدرسة خاصة

مع تزايد المخاوف بشأن المبالغة في الدرجات في بعض المدارس في قطاع التعليم الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل العديد من المؤسسات الأخرى أيضًا على تكثيف جهودها لحماية النزاهة الأكاديمية.

وفي الآونة الأخيرة، منعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مؤقتًا 12 مدرسة خاصة في العاصمة من تسجيل الطلاب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر بسبب التضخم في الدرجات.

مع تكثيف الجهات التنظيمية للتعليم رقابتها على السجلات الأكاديمية، فإن المدارس في البلاد لا تتفاعل فقط مع متطلبات الامتثال - بل إنها تنفذ بشكل استباقي ضمان الجودة والإنصاف في ممارسات التقييم الخاصة بها.

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في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" ، أوضح قادة المدارس كيفية مواءمة الدرجات المتوقعة مع نتائج الطلاب الفعلية في التقييمات الخارجية، مثل اختبار القراءة الجماعية الجديد (NGRT)، واختبارات التقدم، والامتحانات المعيارية الدولية. تساعد هذه المقارنات على ضمان المساءلة، وتحسين ممارسات التدريس، ومواءمة التقييمات الداخلية مع المعايير العالمية.

فهم التضخم الصفي

يشير مصطلح "تضخم الدرجات" إلى اتجاه ارتفاع درجات الطلاب مع مرور الوقت دون أن يقابله زيادة في تحصيلهم الأكاديمي. عندما يحصل الطلاب على درجات أعلى دون إظهار تعمق في التعلم، تصبح هذه الدرجات متضخمة.

ويؤدي هذا التحول إلى تقويض موثوقية الدرجات كمقياس حقيقي للأداء الأكاديمي، مما يجعل من الصعب على أصحاب المصلحة - مثل الآباء والمعلمين ومسؤولي القبول في الكليات - تقييم قدرات الطلاب بدقة، أو تخصيص الموارد بشكل فعال، أو محاسبة الطلاب.

ولكن حتى مع ظهور مناقشات جديدة حول هذا الموضوع في البلاد، فإن المخاوف بشأن مصداقية درجات الدورات ليست جديدة.

في الواقع، يبدو أن تضخم الدرجات يتسارع، حتى بين المؤسسات المرموقة مثل جامعة آيفي ليج. على سبيل المثال، ذكرت صحيفة ديلي برينستونيان أن "متوسط المعدل التراكمي (في جامعة برينستون) للعام الدراسي 2022-2023 بلغ 3.56 من 4.00، بزيادة عن متوسط 2018-2019 البالغ 3.46". ورغم أهمية هذه الزيادة، إلا أنها لا تزال أقل من متوسط المعدل التراكمي لجامعة هارفارد البالغ 3.80 في العام الدراسي 2020-2021، ومتوسط المعدل التراكمي لجامعة ييل البالغ 3.70 في العام الدراسي 2022-2023.

وقد ظهر نمط مماثل في المملكة المتحدة. فقد شهدت كلٌّ من أكسفورد وكامبريدج تزايدًا في عدد الطلاب الحاصلين على شهادات عليا خلال العقد الماضي. ومع ذلك، ظلّ معدل التضخم في أكسفورد أقلّ مقارنةً بالمؤسسات التعليمية الأخرى.

ضمان الاتساق

سلطت ليودميلا كليكوفا، المديرة المؤسسة في مدرسة هامبتون هايتس الدولية التابعة لمجموعة وودليم التعليمية، الضوء على كيفية دمج التزامهم بالامتثال في ثقافة التقييم الخاصة بهم.

نولي أهمية بالغة للامتثال والشفافية لتلبية معايير التقييم الصارمة. وكجزء من مجموعتنا التعليمية، نُجري عمليات تدقيق شاملة في مختلف فروع الجامعة، حيث تُراجع سياسات التقييم، وأنظمة التصحيح، ونماذج أعمال الطلاب بشكل تعاوني لضمان الاتساق والالتزام بالمعايير الخارجية.

نفذت المدرسة نظامًا داخليًا متعدد الطبقات للكشف عن التناقضات ودعم الموظفين في الحفاظ على سلامة التصنيف.

يرصد نظام ضمان الجودة الداخلي لدينا بدقة التباينات بين الدرجات المتوقعة وأداء الطلاب الفعلي في الاختبارات الموحدة أو الخارجية، مثل اختبار NGRT، واختبارات التقدم، وتقييمات كامبريدج تشيك بوينت. تُقارن بيانات التقييمات الداخلية والدرجات المتوقعة بشكل منهجي مع النتائج الخارجية في كل فصل دراسي. وتُجرى تحليلات مفصلة بقيادة فريق القيادة العليا ورؤساء الأقسام عند اكتشاف أي فجوات كبيرة.

وتتعزز هذه الجهود بمبادرات التطوير المهني.

يشارك المعلمون في دورات تدريبية داخلية تُركّز على مواءمة التقييمات مع المنهج البريطاني ومعايير كامبريدج الدولية. تشمل هذه الدورات ورش عمل للمراجعة، حيث يُراجع المعلمون أعمال الطلاب بشكل تعاوني لوضع ممارسات تصحيح ومعايير تقييم متسقة. بالإضافة إلى ذلك، يُدير كبار موظفينا ورش عمل حول تطوير تقييمات عالية الجودة واستخدام معايير تقييم مُفصّلة لضمان الشفافية والإنصاف.

لتعزيز مواكبة أفضل الممارسات الدولية، تشجع المدرسة موظفيها على حضور دورات تدريبية تُنظمها هيئات مرموقة. "يشارك العديد منهم أيضًا في تدريب ممتحني كامبريدج لاكتساب فهم أعمق لتوقعات التقييم الخارجي. ومن خلال هذا المزيج من التدريب الداخلي والخارجي، يُرسخ معلمونا فهمًا مشتركًا، ويحافظون على معايير عالية، ويضمنون أن تكون ممارسات التقييم دقيقة وعادلة."

لا تُعزز هذه المناهج القائمة على البيانات المساءلة فحسب، بل تدعم أيضًا جهود تحسين المدارس. "تساعد جلسات الاعتدال واجتماعات مراجعة البيانات على تحسين دقة التنبؤات والحفاظ على المساءلة. وتُسهم الأنماط المُحددة عبر المواد الدراسية أو الفئات العمرية في توجيه خطط تحسين المدارس الأوسع نطاقًا."

التوافق العالمي في معايير التقييم

بالنسبة لمدرسة جلوبال إنديان إنترناشونال سكول (GIIS) دبي، يلعب التنسيق بين مدارس المجموعة البالغ عددها 64 مدرسة في 11 دولة دورًا محوريًا في منع التضخم في الدرجات.

قالت أنيتا سينغ، مديرة مدرسة جي آي آي إس دبي: "لضمان عدالة الممارسات ومنع تضخيم الدرجات، نراجع أوراق العمل أو أعمال المراجعة المُقدمة للطلاب. نناقش نموذج العمل/المخطط مع الطلاب لتحسين فهمهم وكيفية الإجابة عليه. تُعقد ندوات إلكترونية لأولياء الأمور قبل التقييمات للتأكد من فهمهم."

أوضحت كيف يُسهم التنسيق على مستوى المجموعة المدرسية في الحفاظ على الاتساق. "تُعدّ مدرسة GIIS دبي جزءًا من مجموعة المدارس العالمية في سنغافورة، التي تضم أكثر من 64 مدرسة في 11 دولة. نولي التعليم اهتمامًا بالغًا. ولضمان الامتثال والشفافية، نتبع منهجية وضع ورقة عمل مشتركة لجميع مدارس GIIS في مختلف الدول. تُراجع الورقة المشتركة التي تضعها كل مدرسة، وتُعدّل وفقًا للمعايير المتوقعة، وتُنشر قبل التقييمات. يُطبّق هذا في المرحلة الثانوية، ونُطبّقه الآن في المرحلتين الابتدائية والإعدادية أيضًا. يُساعد هذا على رفع المعايير ويضمن عدم تضخم الدرجات."

تستخدم المدرسة أيضًا بيانات التقييم لتحديد فجوات المهارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية. "يتم تحليل البيانات للتقييمات الداخلية، وتُحدد الأهداف لكل مرحلة ودرجة بناءً على أداء الطلاب. ويتم تحليل البيانات باستخدام معايير خارجية لتحديد فجوات التعلم في المهارات والكفاءات. إذا لم تكن النتائج الفعلية مطابقة للنتائج المتوقعة، يُعقد اجتماع لمراجعة البيانات مع رئيس القسم وفريق القيادة العليا لتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات لمعالجة نقاط الضعف وسدّ الفجوات."

يُراقَب التقدم عن كثب من خلال مراجعات شهرية. "يعقد رئيس القسم الأكاديمي اجتماعات مراجعة شهرية في الحرم الجامعي لمناقشة التقدم المُحرز، ويتم تتبُّعه لضمان تحقيق الإجراءات المُتَّخذة نتائج إيجابية."