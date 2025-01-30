مدارس أبوظبي تعزز النشاط البدني بدمج اليوجا مع الدروس
تتضمن المدارس في أبوظبي المزيد من جلسات النشاط البدني بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الجديدة لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK).
وتؤكد السياسة المعدلة التي وضعتها هيئة تنظيم التعليم في العاصمة بقوة على دمج الأنشطة البدنية مع الروتين اليومي للفصول الدراسية. ووفقا لهذه السياسة، يتعين على المدارس أن تتضمن "فترات راحة قصيرة ومتكررة للأنشطة" أثناء الدروس للسماح للطلاب "بالتمدد وتنشيط عضلاتهم الأساسية ورفع معدل ضربات القلب حيثما أمكن".
وتوجه السياسة المدارس إلى تجاوز فترات الراحة البسيطة من خلال تعزيز إطار الثقافة البدنية بهدف تحسين بيئة الفصول الدراسية وعلى مستوى المدرسة من خلال "تقليل وقت الجلوس".
وقال "كيلفن هورنسبي"، المدير والرئيس التنفيذي لأكاديمية جيمس العالمية - أبوظبي ونائب الرئيس الأول للتعليم في جيمس للتعليم: "نعمل بشكل نشط على دمج جلسات النشاط البدني المتزايدة بما يتماشى مع إرشادات دائرة التعليم والمعرفة الجديدة. وتشمل بعض المبادرات الرئيسية التي قدمناها فترات راحة قصيرة للحركة، حيث يخطط المعلمون ويدمجون 3-5 دقائق من التمارين مثل التمدد أو اليوجا أو التمارين الهوائية الخفيفة أثناء الدروس لمساعدة الطلاب على استعادة نشاطهم وإعادة التركيز.
"تتضمن الدروس الآن أنشطة تعتمد على الحركة مثل المناقشات التي تتضمن المشي والتحدث، والمهام القائمة على الوقوف، والألعاب التفاعلية، لتعزيز المشاركة مع تقليل وقت الجلوس."
مكاتب قائمة ومقاعد مرنة
كما أن بعض المؤسسات لديها مكاتب قائمة ومساحات مفتوحة في الفصول الدراسية للسماح للطلاب بالتحرك عدة مرات خلال اليوم.
وقال "مايكل بلوي"، مدير مدرسة الراحة جاردنز: "تدمج بيئة مدرستنا الحركة بشكل طبيعي طوال اليوم. وباعتبارنا مدرسة تتبع نظام البكالوريا الدولية، فإن نهجنا القائم على الاستقصاء يعني أننا لا نعتمد على إعدادات الفصول الدراسية التقليدية مع جلوس الأطفال على المكاتب لفترات طويلة. بدلاً من ذلك، تم تصميم مساحات التعلم لدينا لتشجيع الحركة والاستكشاف والتعاون. تحتوي العديد من الفصول الدراسية لدينا على مقاعد مرنة ومكاتب ثابتة بسيطة ومساحات مفتوحة تدعم التعلم الديناميكي العملي، مما يعني أن الحركة أمر مفروغ منه في معظم الفصول الدراسية".
وأضاف أن "جدولنا الزمني يضمن فترات راحة قصيرة ومتكررة حيث يتم تشجيع الأطفال على اللعب وإعادة ضبط أنفسهم. لقد كانت التربية البدنية دائمًا مكونًا أساسيًا في منهجنا الدراسي. ومع ذلك، فإن قيمتها تمتد إلى ما هو أبعد من الصحة البدنية. فالنشاط البدني المنتظم يعزز الذاكرة والتركيز والوظيفة الإدراكية بشكل عام".
تحسين الوظيفة الإدراكية بشكل عام
ويؤكد المعلمون أن النشاط البدني يرتبط بتحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر وتحسين التركيز.
وقال "ديفان كوتش"، مساعد رئيس المدرسة وتادج لاينهان، رئيس التربية البدنية في مدرسة "جيمس فاوندرز" بمدينة مصدر: "إن الحركة المتكررة مثل جلسات "الاستيقاظ والهز" والتعلم في الهواء الطلق تساعد الطلاب على البقاء نشطين. وتضيف دروس التربية البدنية فترات راحة منظمة للحركة، مما يضمن عودة الطلاب إلى الفصل الدراسي منتعشين ومركزين ومستعدين للتعلم دون التعرض للإرهاق المعرفي".
تقدم العديد من المدارس تحديات لياقة بدنية منتظمة ومهام تعتمد على الحركة وأنشطة بناء فريق تفاعلية تشجع الطلاب على النشاط بطريقة ممتعة وجذابة.
وأضاف كوتش: "تعمل مساحاتنا الخارجية على توسيع الفصول الدراسية، مما يسمح للطلاب بالمشاركة في التعلم القائم على الحركة - سواء من خلال التجارب العلمية، أو تحديات الرياضيات، أو جلسات سرد القصص في بيئة مفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مستشارو المدرسة بإجراء أنشطة اليقظة الذهنية، بما في ذلك تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء، لمساعدة الطلاب على إعادة شحن طاقاتهم والحفاظ على التوازن العاطفي".