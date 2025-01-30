مدارس أبوظبي تعزز النشاط البدني بدمج اليوجا مع الدروس

وأضاف كوتش: "تعمل مساحاتنا الخارجية على توسيع الفصول الدراسية، مما يسمح للطلاب بالمشاركة في التعلم القائم على الحركة - سواء من خلال التجارب العلمية، أو تحديات الرياضيات، أو جلسات سرد القصص في بيئة مفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مستشارو المدرسة بإجراء أنشطة اليقظة الذهنية، بما في ذلك تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء، لمساعدة الطلاب على إعادة شحن طاقاتهم والحفاظ على التوازن العاطفي".