مدارس أبوظبي تجدد قوائم الطعام وترحيب من العائلات
في أعقاب قرار أبوظبي بحظر الوجبات السريعة وتطبيق قواعد صارمة بشأن الأكل الصحي في المقاصف المدرسية، اتخذت المؤسسات في جميع أنحاء الإمارة إجراءات سريعة للامتثال.
إن هذه الخطوة، التي تهدف إلى إعطاء الأولوية لصحة الطلاب ورفاهيتهم، قد أحدثت بالفعل تغييرات كبيرة في قوائم الطعام والعمليات والتعليم الغذائي. وفي حين قال الآباء إنهم شعروا بالارتياح لسماع الأخبار، وعبروا عن مدى سهولة إصلاح عادات الأكل لدى أطفالهم بسبب هذا القرار، إلا أن جميع الطلاب لم يبدوا موافقين.
الالتزام بقوائم طعام أكثر صحة
في مدرسة "مابلوود" الكندية الدولية (MCIS)، يجري العمل على تجديد عروض المقصف الخاصة بها.
وقال أحمد السداوي، رئيس مجلس الآباء: "يقوم موظفو المقصف حاليًا بمراجعة وتنقيح قائمة الطعام لإزالة العناصر غير الصحية وإدراج خيارات أكثر صحة. ونهدف إلى إجراء تغييرات كبيرة في غضون الأسابيع المقبلة، مع استكمال عملية الانتقال الكاملة بحلول بداية العام الدراسي المقبل".
وتعتزم المدرسة إدخال تعديلات على قائمة الطعام، بإزالة الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية. ويتم استبدال الأطعمة مثل المشروبات السكرية ورقائق البطاطس والشوكولاتة والحلوى ببدائل صحية مثل أطباق الفاكهة الطازجة وأعواد الخضار مع الحمص والسندويشات المصنوعة من القمح الكامل والسلطات.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط مدرسة MCIS لتطبيق نظام التحكم في الحصص الغذائية وإنشاء نظام لإدارة الحساسية لضمان وجبات آمنة ومغذية لجميع الطلاب. كما يتم إجراء جلسات تعليمية لرفع مستوى الوعي بين الطلاب حول عادات الأكل الصحية.
وأضاف "لقد قمنا بتوعية أولياء الأمور بالمبادئ التوجيهية الجديدة وتشجيعهم على تقديم وجبات خفيفة وصحية لأطفالهم، كما نقوم بإجراء جلسات تعليمية للطلاب لتعزيز عادات الأكل الصحية وزيادة الوعي بأهمية التغذية الجيدة".
التنفيذ السريع
وبدأت مدرسة "أجيال" الدولية بالفعل بإجراء التعديلات على عروضها الغذائية.
وقالت بارعة أبو زين، عضو مجلس الإدارة، "إن أولويتنا هي ضمان صحة الطلاب ورفاهتهم، لذلك نقوم بتنفيذ التغييرات على الفور"، "ونهدف إلى وضع جميع التعديلات موضع التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين".
وأضافت أن المدرسة تعمل على مراجعة قوائم الطعام لتشمل الفواكه الطازجة والوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب الكاملة والمشروبات قليلة السكر، فضلاً عن الشراكة مع الموردين للحصول على المواد الغذائية المعتمدة. كما تقوم المدرسة بتدريب موظفي المقصف على تحضير وتقديم الطعام بما يتوافق مع الإرشادات الغذائية الجديدة. وأضافت أنه سيتم قريبًا تقديم ملصقات واضحة للمواد المسببة للحساسية وحفظ السجلات.
"في السابق، كنا نقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة، بما في ذلك السندويشات والمعجنات والعصائر وبعض الأطعمة المعبأة. وفي حين كانت العديد من هذه الخيارات متوازنة، فإننا ندرك الحاجة إلى التوافق بشكل أوثق مع اللوائح الصحية الجديدة."
المدارس الحكومية تقود التهمة
وتسبق بعض المدارس الحكومية في أبوظبي بالفعل المدارس الأخرى، حيث كشفت بشرى أحمد، معلمة في مدرسة حمدان بن زايد، أن المدرسة تقدم وجبات صحية حصرية منذ بداية العام الدراسي.
وقالت "في العام الماضي كنا نبيع الفطائر، لكن هذا العام أصبح كل شيء صحياً تماماً".
وطبقت المدرسة نظام مراقبة مبتكر لضمان الالتزام، حيث تم تجهيز كل فصل دراسي برمز شريطي يمكن للمعلمين مسحه ضوئيًا إذا لاحظوا طالبًا يتناول طعامًا محظورًا.
وأوضح أحمد أن «الرمز الشريطي يؤدي إلى نموذج آلي نسجل فيه تفاصيل الطالب حتى تتمكن المدرسة من الاتصال بأولياء أموره».
ويتم إعداد الوجبات باستخدام مكونات صحية مثل الأرز الأبيض والخضراوات، ويشتمل كل طبق على ملصق للسعرات الحرارية لتعزيز الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، شجعت المبادرات التحفيزية، مثل تكريم "أفضل وجبة إفطار صحية" يتم إحضارها من المنزل، الآباء على المشاركة بنشاط في اللوائح الجديدة.
"لم نتوقع هذا المستوى العالي من الالتزام الذي رأيناه من قبل أولياء الأمور والطلاب".
الآباء يشعرون بالارتياح
وقالت شهد مارديني، وهي أم لطفلين، "أتمنى أن يطبقوا هذا القرار اليوم قبل الغد".
وقالت إنها كثيراً ما تتجادل مع ابنها فاروق، وهو تلميذ في الصف الرابع، بشأن عاداته الغذائية في المدرسة. وأضافت: "يأتي إلي ويقول لي إنني لا أريد الطعام (الصحي) الذي أحضره لي إلى المدرسة؛ بل أريد أن أشتريه من المقصف مثل أصدقائي".
تبيع مقصف مدرسة ابنها مشروبات الحليب المخفوقة والفطائر والكعك المحلى وسندويشات البرجر المقلية. "يقول لي إنه لا يمكنني الاستمرار في قول "لا" لطلباته وأن هذا غير عادل".
"كنت أرسل له السلطات، لكنه لا يحبها كثيرًا، لذا أحاول أن أعد له ساندويتشات مثيرة للاهتمام بإضافة الديك الرومي إلى الخيار والجبن. كما أرسل له الفواكه والزبادي.
وأضافت "أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك مقصف مدرسي على الإطلاق".
"على سبيل المثال، لا أواجه صعوبة مع ابني الأصغر فهد، وهو في الصف الأول من الروضة، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المقاصف المدرسية في هذا العمر؛ فهم يبدأون الدراسة في الصف الرابع فقط.
ومع ذلك، بمجرد تنفيذ القرار الجديد ورؤية الخيارات الصحية فقط متاحة في المدرسة، "سيبدأ في فهم كيف أن الأكل الصحي أفضل بكثير؛ ولكن عندما يكون هناك تناقض بين ما تقدمه المدرسة والمنزل، فمن الصعب جدًا إقناعهم في سن مبكرة"، اختتمت.
قالت روان فواز، أم لثلاثة أطفال، إنها تعاني مع ابنها الأصغر أكثر من غيرها.
وأوضحت "إنه لا يحب الطعام الذي أرسله معه ويصر على شراء شطيرة دجاج "زينجر" من مقصف المدرسة؛ كما يظل يلح عليّ بأنه يريد مني أن أرسل معه قطع دجاج مقلية ودجاج مقرمش مثل أصدقائه".
لكن ابنها الأكبر حسن زروق، وهو تلميذ في الصف الحادي عشر، يرى خلاف ذلك.
"أعتقد أنها فكرة رائعة أن نتخلص من جميع الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة؛ فهي تساعد في الحفاظ على صحة الجميع."
وقال إن ذلك لن يؤثر على عاداته الغذائية لأنه يفضل بالفعل تناول وجبات خفيفة صحية معه إلى المدرسة.
"عادةً ما آخذ معي ساندويتشين مع خيار، وإذا أردت شراء شيء من المقصف فإنني أشتري وجبة ساخنة."
على العكس من ذلك، قال علي الظنحاني، وكلاهما في الصف الحادي عشر، وزميله منصور الجوري، إنهما شعرا بخيبة أمل عندما سمعا عن السياسة الجديدة.
"أحب تناول الفطائر على الإفطار، والأرز باللحم والصلصة على الغداء"، قالت الظنحاني، "إذا منعوا الفطائر، فإنهم سيخربون وجبتي الخفيفة المفضلة".
"قد يؤثر هذا على بعض الطلاب ويدفعهم إلى التحول نحو الأكل الصحي، ولكنني أعتقد أن العديد منهم سوف يتناولون الوجبات السريعة على أي حال."