مدارس أبوظبي تجدد قوائم الطعام وترحيب من العائلات

إن هذه الخطوة، التي تهدف إلى إعطاء الأولوية لصحة الطلاب ورفاهيتهم، قد أحدثت بالفعل تغييرات كبيرة في قوائم الطعام والعمليات والتعليم الغذائي. وفي حين قال الآباء إنهم شعروا بالارتياح لسماع الأخبار، وعبروا عن مدى سهولة إصلاح عادات الأكل لدى أطفالهم بسبب هذا القرار، إلا أن جميع الطلاب لم يبدوا موافقين.