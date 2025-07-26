مخيم صيفي تراثي في رأس الخيمة يعلم الأطفال أساليب حياة وزراعة الأجداد

أعرب يوسف راشد أحمد راشد الشميلي، البالغ من العمر 13 عامًا، عن استمتاعه بتعلم التراث الإماراتي في المخيم الصيفي، حيث اكتشف كيفية تسلق أشجار النخيل باستخدام الحبل التقليدي المعروف باسم "الحبول". كما تعلم عملية حصاد التمور، بما في ذلك كيفية فصل عناقيد التمور الناضجة وجمعها. وقال: "كانت هناك أشياء كثيرة لم أكن أعرفها من قبل، لكنني تعلمت الكثير من خلال المخيم".