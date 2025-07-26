مخيم صيفي تراثي في رأس الخيمة يعلم الأطفال أساليب حياة وزراعة الأجداد

تم اختيار منطقة شمل التاريخية لتكون مقراً لمخيم الأطفال الصيفي في رأس الخيمة لهذا العام، نظراً لتراثها الزراعي العريق، بحسب أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام هيئة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة.
قال الطنيجي إن هيئة الآثار والمتاحف تختار بيئة مختلفة كل عام لإبراز تنوع المناظر الطبيعية والتقاليد في الإمارة. بعد أن ركز مخيم العام الماضي على الثقافة الساحلية لرأس الخيمة في منطقة شعم، انتقل هذا الصيف إلى المناطق الداخلية، مسلطًا الضوء على أراضي شمل الخصبة.
أوضح الطنيجي: "ركزنا هذا العام على البيئة الزراعية، التي تشتهر بها رأس الخيمة، وتحديدًا منطقة شمل. إنها فرصة للأجيال الشابة للتواصل مع الممارسات التقليدية التي مارسها أجدادهم، بدءًا من العمل بأشجار النخيل وحصاد التمور، وصولًا إلى تعلم تقنيات الري التقليدية، والاستخدامات المتعددة لشجرة النخيل المباركة".
تضمّن المخيم الصيفي، الذي استمر من 15 إلى 19 يوليو، أنشطةً عمليةً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، شملت نسج سعف النخيل، وصناعة الحبال، وعروضًا لحصاد التمور التقليدي. نُظّمت هذه الأنشطة بالتعاون مع حرفيين محليين وجمعية فنون وتراث النخيل.
كان من بين أنشطة المخيم الصيفي طريقة استخراج المياه المعروفة باسم "اليازرة ". قبل استخدام المضخات الكهربائية، كان المزارعون في الإمارات العربية المتحدة يعتمدون على قوة الحيوانات لسحب المياه للزراعة.
استخدمت اليازرة ثورًا، يبلغ عمره عادةً أكثر من عامين، مُدرَّبًا لأشهر، لسحب دلو من بئر ضحلة على طول طريق منحدر. كانت هذه الطريقة منتشرة على نطاق واسع في المناطق الساحلية والشرقية من البلاد.
كانت هذه التقنية شائعة منذ حوالي 30 عامًا، فبينما كان الثور يتحرك ذهابًا وإيابًا، كان النظام الخشبي يصدر أصواتًا إيقاعية تساعد في الحفاظ على تركيز العامل وتحفيزه.
في أحد المعسكرات الصيفية الأخيرة، أتيحت للمشاركين الشباب فرصة رؤية كيفية عمل اليازرة، مما منحهم تجربة عملية حول كيفية إدارة الأجيال السابقة للزراعة بأدوات محدودة وإبداع كبير.
أعرب يوسف راشد أحمد راشد الشميلي، البالغ من العمر 13 عامًا، عن استمتاعه بتعلم التراث الإماراتي في المخيم الصيفي، حيث اكتشف كيفية تسلق أشجار النخيل باستخدام الحبل التقليدي المعروف باسم "الحبول". كما تعلم عملية حصاد التمور، بما في ذلك كيفية فصل عناقيد التمور الناضجة وجمعها. وقال: "كانت هناك أشياء كثيرة لم أكن أعرفها من قبل، لكنني تعلمت الكثير من خلال المخيم".
وأشاد الطنيجي بالتفاعل المجتمعي القوي الذي حظي به المخيم، مشيرًا إلى أن الأطفال والعائلات لم يأتوا من شمل فحسب، بل من جميع أنحاء رأس الخيمة. وقال: "في كل يوم، كانت العائلات تعود إلينا".
وأضاف الطنيجي: "نريد أن لا يتعلم الأطفال فقط، بل أن يختبروا كيف كانت الحياة عندما كانت العائلات تهاجر من المناطق الساحلية إلى المزارع خلال موسم الصيف، وكيف كانوا يعيشون ويعملون ويبنون سبل عيشهم من الأرض".
وكشف أيضاً أن المخيم الصيفي العام المقبل سوف يستكشف بيئة مختلفة داخل رأس الخيمة، حيث تتمثل مهمته في تثقيف الشباب من خلال التعلم الغامر القائم على المكان.