مخيمات صيفية للأطفال في"دبي مول"
مع ارتفاع درجات الحرارة، هل تبحث عن وجهات داخلية ممتعة لأطفالك؟ تعد المخيمات الصيفية ميزة شائعة في دبي، حيث يحاول الآباء إشراك أطفالهم في نشاطات ممتعة وتعليمية.
ويمكن للأطفال الآن التسجيل في المخيمات الصيفية في "دبي مول"، بما في ذلك جولة في الطابق 124 في برج خليفة! المواعيد من 9 صباحاً إلى 3 مساءً من الاثنين إلى الخميس، من 1 يوليو حتى 29 أغسطس، وتغطي 6 مناطق ترفيهية في أكبر مركز تسوق في دبي.
الفعاليات والألعاب
اليوم الأول (الاثنين): أكاديمية التمثيل ودروس الرقص والفنون والحرف اليدوية واستوديو الأزياء والموسيقى. ستقام هذه الفعاليات في كيدزانيا.
اليوم الثاني (الثلاثاء): ألعاب الآركيد والألعاب في (ألعاب دبي Play DXB) ومشاهدة فيلم في سينما (ريل جونيور Reel Junior).
اليوم الثالث (الأربعاء): حصة تزلج في حلبة دبي للتزلج، وجولة في الطابق 124 في قمة برج خليفة.
اليوم الرابع (الخميس): أنشطة مائية في حوض السمك والدخول إلى نفق الأحياء المائية وحديقة الحيوانات المائية وكهف البطاريق. وركوب القارب الزجاجي، وجولة خلف الكواليس في الأكواريوم.
التكاليف
بدون المأكولات والمشروبات: 699 درهماً شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل طفل.
مع المأكولات والمشروبات: 799 درهماً إماراتياً شاملاً ضريبة القيمة المضافة لكل طفل.
وسيحصل الأطفال على وجبة يومية (غداء) خلال فترة المخيم (إذا تم اختيار باقة المأكولات والمشروبات)، وشهادة حضور بعد ذلك.
ويجب على أولياء الأمور إيصال أطفالهم إلى كيدزانيا بين الساعة 9.15 و9.30 صباحاً واستلامهم من كيدزانيا الساعة 3 مساءً. وسيتم رعاية الأطفال من قبل فريق متخصص.
يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 14 سنة الحضور. يجب أن يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات برفقة شخص بالغ. ستكون الرسوم – 399 درهماً إماراتياً شاملة الطعام، و299 درهماً إماراتياً دون طعام.