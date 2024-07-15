مخيمات صيفية للأطفال في"دبي مول"

مع ارتفاع درجات الحرارة، هل تبحث عن وجهات داخلية ممتعة لأطفالك؟ تعد المخيمات الصيفية ميزة شائعة في دبي، حيث يحاول الآباء إشراك أطفالهم في نشاطات ممتعة وتعليمية.

ويمكن للأطفال الآن التسجيل في المخيمات الصيفية في "دبي مول"، بما في ذلك جولة في الطابق 124 في برج خليفة! المواعيد من 9 صباحاً إلى 3 مساءً من الاثنين إلى الخميس، من 1 يوليو حتى 29 أغسطس، وتغطي 6 مناطق ترفيهية في أكبر مركز تسوق في دبي.