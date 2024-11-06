مخيمات الشتاء في الإمارات:أجواء مثالية للتجمعات العائلية
في كل عام - من أكتوبر إلى أبريل - تتوافد العائلات الإماراتية على المخيمات الشتوية المؤقتة، متلهفة لاحتضان الطبيعة ووتيرة الحياة البطيئة.
يخلق هواء الصحراء البارد والمخيمات الشتوية الموسمية أجواء مثالية للتجمعات العائلية حيث يتدفق الطعام والمحادثات حتى وقت متأخر من الليل. أثناء وجودهم في الصحراء، تحتفل العائلات أيضاً بالمناسبات الخاصة مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ورأس السنة الجديدة. تعمل هذه المخيمات أيضاً كمأوى ترحيبي لأولئك الذين يقضون عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في الصحراء، حيث توفر مكاناً مريحاً للنوم تحت النجوم.
وقد رحبت بالفعل مناطق التخييم المخصصة في العوير بدبي والمزرعة برأس الخيمة بالعائلات والأفراد. وتوفر هذه المخيمات بيئة آمنة ومجهزة تجهيزًا جيدًا، وتوفر ملاذًا ضروريًا للهروب من حياة المدينة.
تفاصيل المخيم
الحجم النموذجي للمخيمات الإيجارية هو 20 متراً في 20 متراً (400 متر مربع) للمخيمات الفردية و20 مترًا في 40 مترًا (800 متر مربع) للمخيمات المزدوجة.
وتتصدر السلامة والراحة قائمة الأولويات في مناطق التخييم، حيث تم تخصيص أماكن في الصف الأمامي لأصحاب الهمم وكبار السن، كما تم تخصيص مساحات خاصة لأصحاب المحلات التجارية لعرض السلع والخدمات على المخيمين.
يمكن للمتقدمين تخصيص مناطق التخييم الخاصة بهم من خلال إنشاء أسوار مؤقتة وترتيب المساحة لتناسب تفضيلاتهم، طالما أن الإعداد مخصص للاستخدام العائلي.
ورغم أن التسجيل يقتصر على مواطني الإمارة الواحدة، فإن الناس من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة يجتمعون في هذه المخيمات، وينضمون إلى الأصدقاء والعائلة الذين استأجروا المكان ويشكلون مجتمعات حيوية ومتماسكة. ويضمن هذا النظام أن يظل كل مخيم مخصصًا للمقيمين مع تعزيز الروابط بين الناس من مختلف الإمارات.
استرخي وتخلص من التوتر
عادل سالم البلوشي (33 عاماً) من الشارقة، استقر بالفعل في مخيمه الشتوي بعيداً عن منزله، ولديه تقليد سنوي في الشتاء بالتجمع مع نحو 40 صديقاً في العوير، ويتقاسمون تكلفة استئجار المخيم طوال الموسم. وأوضح: "نتقاسم إيجار 2300 درهم لمدة ثلاثة أشهر ورسوم التأمين البالغة 2500 درهم، والتي يمكن استردادها، ثم نمدد لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
من نوفمبر إلى أبريل، يستمتع البلوشي وأصدقاؤه بعطلتهم الشتوية. وقال لصحيفة خليج تايمز : "نذهب إلى هناك كل يوم لنكون مع الأصدقاء، وفي عطلات نهاية الأسبوع نبقى مستيقظين حتى وقت متأخر".
وقال البلوشي إن هذه المعسكرات الشتوية تشكل أماكن رائعة للأصدقاء والعائلات للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية معًا. وغالبًا ما ينقسم الناس إلى فرق للعب الورق أو الرياضة، بينما يستريح آخرون ويشاهدون التلفزيون. وأضاف البلوشي: "يقوم بعضنا بالطهي في المعسكر لإظهار مهاراتنا في الطهي. إنه جو نابض بالحياة حيث يمكننا الاسترخاء والهروب من ضغوط الحياة اليومية".
معسكرات الدوائر الحكومية
تم تخصيص عدة معسكرات لدوائر حكومة دبي، مما يسمح لها بإقامة معسكرات شتوية مؤقتة لموظفيها. توفر هذه المعسكرات مساحة للاسترخاء وبناء الفريق، مما يعزز التجربة الشاملة للمشاركين.
تقول ميثاء علي (35 عاماً) من دبي، إنها تحجز مخيمها الشتوي سنوياً عن طريق شقيقها الذي يعمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وتضيف: "نسجل أسماءنا في قائمة حجز المخيم مع التاريخ المطلوب. والمخيم مجهز بالكامل ومستعد للنزهات، كما يحتوي على خيمة زجاجية في حال هطول الأمطار".
في العام الماضي، حجزت ميثاء المخيم للاحتفال بـ "حق الليلة" مع عائلتها. "حق الليلة" هو تقليد إماراتي عريق حيث يتنقل الأطفال من منزل إلى منزل وهم ينادون بمرح "أعطونا حق الليلة"، أي "في هذه الليلة، أعطونا الحلوى".
لقد أحضروا الطعام والمشروبات، ولعبوا الألعاب، وأقاموا المسابقات، وشاركوا في حفلات الشواء مع سكان الخيمة المجاورة. تتذكر ميثاء: "لقد نسينا إحضار الملح، لذا استعرناه من معسكر قريب. الجميع في المخيم متعاونون ومفيدون".
ريم عبدالله حسين، المقيمة في الشارقة، تشارك في المخيم مع عائلتها من دبي، الذين يحجزون مكانًا كل عام ويجتمعون هناك في كل عطلة نهاية أسبوع، ويساهم كل فرد من أفراد العائلة في نفقات المخيم.
وفي حديثها عن أجواء المخيم، قالت ريم: "هناك هدير حيوي للدراجات ورائحة الشواء اللذيذة تملأ الهواء. يقدم الجميع في المخيم يد المساعدة لبعضهم البعض. يتفاعل الأطفال ويلعبون مع أطفال من معسكرات أخرى بينما يقدم الرجال جولات بالدراجات حول المنطقة، مما يعزز الشعور بالمجتمع".
مخيمات المزرعي
وقد شاركنا حسن الشحي من رأس الخيمة بأفكاره حول هذا التوجه: "تدور الفكرة حول المخيم نفسه. نحن مجموعة مترابطة من الشباب الذين يجتمعون أسبوعياً تقريباً في رأس الخيمة أو الإمارات الأخرى. ولكن خلال فصل الشتاء، نجتمع جميعاً في مكان واحد - الصحراء. ويحضر الناس قافلتهم أو خيمتهم إذا فضلوا البقاء فيها".
وأكد الشحي على فوائد هذه التجمعات، قائلاً: "نخصص أياماً محددة في الأسبوع لكل شخص لقضاء بعض الوقت مع عائلته والاسترخاء في المخيم. بصراحة، إنها طريقة رائعة لتجنب حركة المرور والمناطق المزدحمة. لدينا أشخاص يطبخون شيئاً جديداً يومياً، وأحياناً نجرب أشياء لأول مرة، وتكون النتيجة جيدة".
وبحسب حسن، فإن مناطق التخييم في رأس الخيمة تطورت على مر السنين. ففي البداية، كانت تفتقر إلى التصاريح والتنظيم خلال العامين الأولين. ومع ذلك، أدت التغييرات الأخيرة في اللوائح المحلية إلى تنظيم النشاط. وأشار الشحي إلى أن "الآن، قامت البلدية بكل ما في وسعها قانونياً لحمايتنا كمستأجرين. بل لقد زودتنا بموظفي التنظيف مرة واحدة يومياً والخدمات الأساسية مثل صناديق القمامة في كل موقع للتخييم".
ومن الواضح أن الطلب المتزايد على التخييم الشتوي يزداد، ويأمل حسن أن يمتد هذا الاتجاه إلى ما بعد الأشهر الأكثر برودة ليصبح نشاطًا على مدار العام. وأوضح أن رسوم إيجار الأرض في العام الماضي شملت التأمين، وهذا العام، تُعطى الأولوية للمستأجرين العائدين، بتكلفة تبلغ 3000 درهم فقط.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للتخييم نحو 15 ألف درهم أو أقل، خاصة لمن يحضرون معداتهم معهم، مما يسمح للأصدقاء بتقاسم النفقات. وتستمر فترة التخييم الرسمية خمسة أشهر، مع إمكانية تمديدها. ومع ذلك، يختار الكثيرون عدم تمديدها إلى الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة في الصحراء بشكل لا يطاق.