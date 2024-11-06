مخيمات الشتاء في الإمارات:أجواء مثالية للتجمعات العائلية

يخلق هواء الصحراء البارد والمخيمات الشتوية الموسمية أجواء مثالية للتجمعات العائلية حيث يتدفق الطعام والمحادثات حتى وقت متأخر من الليل. أثناء وجودهم في الصحراء، تحتفل العائلات أيضاً بالمناسبات الخاصة مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ورأس السنة الجديدة. تعمل هذه المخيمات أيضاً كمأوى ترحيبي لأولئك الذين يقضون عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في الصحراء، حيث توفر مكاناً مريحاً للنوم تحت النجوم.

وقد رحبت بالفعل مناطق التخييم المخصصة في العوير بدبي والمزرعة برأس الخيمة بالعائلات والأفراد. وتوفر هذه المخيمات بيئة آمنة ومجهزة تجهيزًا جيدًا، وتوفر ملاذًا ضروريًا للهروب من حياة المدينة.