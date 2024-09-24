مخرج واحد يتسبب باختناقات مرورية في أحياء دبي والشارقة

وأشار الدكتور الداه إلى أن الإغلاق العشوائي لتقاطع رئيسي في شارع جميرا رقم 1 أدى إلى تفاقم مشاكل المرور في المنطقة، وقال: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لقد أدى الإغلاق إلى تحويلة طويلة تمر عبر إشارة مرورية وتسبب في حدوث فوضى خلال ساعات الذروة. ويتساءل السكان عن سبب حدوث ذلك، حيث لا توجد معلومات منشورة في موقع التحويل ولا توجد أي علامة على أي أعمال بناء".