مخرج جديد من المركز المالي إلى رأس الخور يقلص زمن الرحلة إلى النصف

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الخميس، عن افتتاح مخرج جديد من شارع المركز المالي باتجاه طريق رأس الخور، بالقرب من تقاطع بوكدرة، مطلع أغسطس المقبل، مما يسهم في خفض زمن الرحلة في أوقات الذروة للمركبات المتجهة إلى طريق دبي العين بنسبة 54%، من 13 دقيقة إلى 6 دقائق.
وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن المخرج الجديد سيعمل أيضاً على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 3000 مركبة في الساعة، مما يقلل من الطوابير ويحسن انسيابية المرور عند التقاطع الرئيسي في إحدى المناطق المزدحمة في دبي.
وأضافت هيئة الطرق والمواصلات أن المخرج الجديد يأتي استكمالاً لسلسلة من التحسينات المرورية التي أجريت مؤخراً في منطقة رأس الخور.
في وقت سابق، تم توسيع المخرج رقم 25 من طريق رأس الخور إلى طريق الخيل باتجاه شارع الميدان من مسار واحد إلى مسارين على امتداد 500 متر. وقد ضاعف هذا التطوير الطاقة الاستيعابية إلى 3000 مركبة في الساعة، مما قلل من طوابير الانتظار ووقت السفر في أوقات الذروة من 7 دقائق إلى 4 دقائق، مما أدى إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية في هذا التقاطع الرئيسي.
وأكدت هيئة الطرق والمواصلات: "أننا ملتزمون بالتطوير المستمر للطرق والبنية التحتية بما يتماشى مع التطور العمراني الذي تشهده دبي".