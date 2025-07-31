مخرج جديد من المركز المالي إلى رأس الخور يقلص زمن الرحلة إلى النصف

في وقت سابق، تم توسيع المخرج رقم 25 من طريق رأس الخور إلى طريق الخيل باتجاه شارع الميدان من مسار واحد إلى مسارين على امتداد 500 متر. وقد ضاعف هذا التطوير الطاقة الاستيعابية إلى 3000 مركبة في الساعة، مما قلل من طوابير الانتظار ووقت السفر في أوقات الذروة من 7 دقائق إلى 4 دقائق، مما أدى إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية في هذا التقاطع الرئيسي.