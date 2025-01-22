مختبر بصمات الأصابع الجديد بالشارقة يوفر أدلة جنائية دقيقة
كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن استحداث مختبر جديد لكشف بصمات الأصابع، مما يسمح بتحديد المجرمين بسهولة وتسريع التحقيقات.
وقالت القيادة العامة لشرطة الشارقة إن المختبر يستخدم أحدث أساليب المعالجة الكيميائية، ويمكنه توفير أدلة جنائية دقيقة يمكن أن تجعل حل الجرائم أسهل بكثير.
وقال العميد الخبير ناجي محمد حسن الحمادي، مدير إدارة الأدلة الجنائية والمختبرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إن هذه الطريقة تعتمد على معالجات كيميائية متقدمة وتقنيات علمية متطورة ومنهجيات دقيقة، إلى جانب قاعدة بيانات واسعة لبصمات الأصابع.
وأضاف العميد الحمادي أن هذه التقنيات قادرة على تحليل البيانات بسرعة وإنتاج التقارير الفنية، ما يضمن كفاءة عالية في التحقيقات الجنائية، كما يمكن للمختبر الحفاظ على جودة الأدلة المقدمة للجهات الأمنية والقضائية.
وأضاف الضابط أن "هذه المبادرة تعمل على تحسين الدقة والخبرة في اكتشاف الجرائم بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية".
(مع مدخلات من WAM)