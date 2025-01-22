مختبر بصمات الأصابع الجديد بالشارقة يوفر أدلة جنائية دقيقة

وأضاف العميد الحمادي أن هذه التقنيات قادرة على تحليل البيانات بسرعة وإنتاج التقارير الفنية، ما يضمن كفاءة عالية في التحقيقات الجنائية، كما يمكن للمختبر الحفاظ على جودة الأدلة المقدمة للجهات الأمنية والقضائية.