مخاوف صحية تدفع سكان الإمارات لإزالة نبات الدفلى السام

عندما اشترى سوجيترا شجرة الدفلى قبل ثلاث سنوات، لم يجد أي تحذيرات حول طبيعتها السامة. وأوضح: "بحثت في العديد من مواقع مراكز الحدائق الشهيرة، ولم يحذروا منها. ولم أعثر على أي معلومات على جوجل في ذلك الوقت أيضاً". وأشار تشاندان أيضاً إلى أن "الطيور الصغيرة بدت وكأنها تحب هذه الشجرة وكانت تأتي باستمرار لتنقر على أزهارها، وكذلك القطط".