مخاوف المراهقين والآباء حول تحديثات "إنستغرام"

ومع ذلك، عبّر بعض المراهقين في الإمارات عن تحفظاتهم حول التغييرات. حيث قالت "ريا نيهالاني"، البالغة من العمر 16 عاماً: "أتفهم السبب وراء هذا القرار، لكنني أشعر بالاستياء عندما أرى أطفالاً في سن 6 أو 7 سنوات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. لا أعتقد أن القاعدة الجديدة ستكون فعالة كما هو متوقع. فالحد من ما يمكن للمراهقين الوصول إليه والنشر عليه حتى سن 15 عاماً قد يدفعهم إلى استخدام المنصات بشكل أكثر عدوانية بمجرد تجاوزهم هذا السن."