مخالفو الإقامة: لقاء أحبتنا في الوطن بات ممكناً

وقال لخليج تايمز: "منذ ذلك الحين، لم تتح لي الفرصة للحصول على وظيفة منتظمة أو العودة إلى الوطن". ويعمل الآن بدوام جزئي كمنظف سيارات في دبي.

وقد منح إعلان الإمارات العربية المتحدة الأخير عن فترة سماح مدتها شهرين أبوبكر الأمل. اعتباراً من 1 سبتمبر، ستقدم الحكومة لمخالفي تأشيرة الإقامة فرصة إما لمغادرة البلاد أو تسوية وضعهم دون الحاجة إلى دفع غرامات.