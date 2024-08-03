مخالفو الإقامة: لقاء أحبتنا في الوطن بات ممكناً
لم يستطع المواطن النيجيري "أبو بكر" التوقف عن التفكير في ابنته في اللحظة التي علم فيها أن حكومة الإمارات العربية المتحدة ستقدم عفواً عن منتهكي تأشيرة الإقامة.
وكان عمر ابنته بضعة أشهر فقط عندما غادر المنزل وسافر إلى دبي في عام 2019 للعمل كحارس أمن. وقال أبوبكر البالغ من العمر 38 عاماً: "ما زلت أتذكر وجهها. أفتقدها في كل يوم من حياتي". تبلغ ابنته الآن خمس سنوات ولم تر والدها شخصياً من قبل.
مع وجود غرامة كبيرة على تجاوز مدة الإقامة باسمه، ظل عالقاً في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات دون إقامة صالحة، وكان أبوبكر واحداً من بين الكثيرين الذين فقدوا سبل عيشهم عندما ضرب فيروس كورونا. "كان مكتب صاحب العمل مغلقاً وكان جواز سفري معهم أيضاً".
وبحلول نهاية عام 2021، انتهت صلاحية تأشيرته وحصل على جواز سفره من صاحب العمل. حاول التقدم للحصول على وظيفة جديدة لكنه لم يجد واعترف قائلاً: “لقد بقيت في البلاد بشكل غير قانوني”. وفي سبتمبر/أيلول 2022، تمكن أخيراً من الحصول على وظيفة – لكن غرامات تجاوز مدة الإقامة كانت مرتفعة للغاية بحيث لم يتمكن من دفعها.
وقال لخليج تايمز: "منذ ذلك الحين، لم تتح لي الفرصة للحصول على وظيفة منتظمة أو العودة إلى الوطن". ويعمل الآن بدوام جزئي كمنظف سيارات في دبي.
وقد منح إعلان الإمارات العربية المتحدة الأخير عن فترة سماح مدتها شهرين أبوبكر الأمل. اعتباراً من 1 سبتمبر، ستقدم الحكومة لمخالفي تأشيرة الإقامة فرصة إما لمغادرة البلاد أو تسوية وضعهم دون الحاجة إلى دفع غرامات.
"أنا سعيد جداً. وقال أبوبكر: “قريباً سأتمكن من رؤية ابنتي واللعب معها”.
"كنت خائفة كل يوم"
"لانا هوب"، مدبرة منزل من إندونيسيا تبلغ من العمر 45 عاماً، تقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
جاءت إلى الإمارات بتأشيرة خادمة منزلية وعملت لدى عائلة في أبو ظبي. ولسوء الحظ، غادر أصحاب العمل البلاد فجأة، وتركوها بدون وظيفة وتأشيرة منتهية الصلاحية. ومع عدم وجود المال أو وجود وسيلة للعودة إلى المنزل، تعقدت أمورها أكثر من اللازم.
"كنت خائفة كل يوم، معتقدة أنه يمكن القبض علي وترحيلي. قالت لانا: "كنت أرغب في العمل وإرسال الأموال إلى عائلتي، لكن ذلك كان مستحيلاً في ظل وضعي".
على مر السنين، عملت في وظائف غريبة هنا وهناك، لكن الخوف من القبض عليها كان يلوح في الأفق في كل دقيقة. تقول لانا: "عندما سمعت عن فترة السماح، شعرت كما لو أن حملاً ثقيلاً قد أُزيح عن كتفي".
"أستطيع أخيراً أن أرى طريقة للخروج من هذا الوضع. أريد تسوية وضعي والحصول على وظيفة مستقرة. وقالت: "هذه فرصة ثانية بالنسبة لي".
بصيص من الأمل
"آصف كيه إف"، عامل نظافة يبلغ من العمر 30 عامًا من بنغلاديش، يقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ خمس سنوات. لقد جاء إلى دبي وهو يحلم بكسب عيش أفضل لإعالة أسرته في وطنه، وجد عملاً كعامل نظافة في شركة صغيرة. ومع ذلك، واجهت الشركة صعوبات مالية وأغلقت أبوابها.
"لم أكن أعرف ماذا أفعل. وقال آصف: "كنت بحاجة إلى إرسال الأموال إلى عائلتي، لكنني لم أتمكن من العثور على وظيفة أخرى مع انتهاء تأشيرتي". وواصل العمل في وظائف بدوام جزئي، مثل تنظيف المنازل والسيارات، كلما أمكن ذلك، لكنه عاش في خوف دائم من الترحيل.
"هذه فرصتي لتصحيح الأمور. وقال آصف: "أريد تقنين إقامتي هنا، والعثور على وظيفة مستقرة، ومواصلة إعالة عائلتي". "أنا ممتن لحكومة الإمارات العربية المتحدة على هذه الفرصة. العفو يمنحني والعديد من الآخرين فرصة ثانية.
وبدأ المقيمون غير الشرعيين في حساب الأيام حتى الأول من سبتمبر، وهو الموعد المتوقع لبدء خطة العفو. ومع ذلك، فإن الإجراءات - وكذلك الشروط والأحكام - للتنازل عن الغرامات وتسوية وضع الشخص لم يتم الإعلان عنها بعد.
[ملاحظة المحرر: تم تغيير أسماء الأفراد المذكورين في هذه القصة بسبب وضع إقامتهم غير القانوني.]