مخالفو الإقامة: العفو أملنا الأخير لتحقق حلم رؤية عائلاتنا

في حين أن العفو المرتقب عن مخالفات التأشيرات من شأنه أن يمنح المقيمين غير الشرعيين خيار تسوية وضعهم والبقاء في الإمارات العربية المتحدة، فإن كل ما يمكن أن يفكر فيه بعض المخالفين هو العودة إلى الوطن.

"نيكولاس دينيكا"، مواطن نيجيري يبلغ من العمر 45 عاماً، عالق في الإمارات العربية المتحدة منذ أربع سنوات الآن، مع غرامات تزيد قيمتها عن 150 ألف درهم باسمه.

عمل دينيكا مشرفًا في شركة إنشاءات منذ عام 2017 حتى عام 2020، ولكن بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، فقد وظيفته. وقال لصحيفة خليج تايمز: "تم تعليق مشاريع الشركة التي كنت أعمل بها ". وعلى الرغم من بحثه الدؤوب عن عمل، إلا أن غرامات تجاوز مدة الإقامة التي تكبدها تركته بلا أمل يذكر في تأمين عمل قانوني. وقال: "بعد انتهاء صلاحية تأشيرتي، واصلت البحث عن عمل. لكن غرامتي بلغت أكثر من 50 ألف درهم بحلول أغسطس 2022. لقد فقدت أي أمل في سدادها حيث كان علي إعالة أسرتي في الوطن".

إنتظار

لجأ دينيكا إلى العمل في وظائف غريبة ــ كحمال، ومنظف سيارات، وحتى تنظيف المنازل ــ لتغطية نفقاته. وقال: "لقد كانت سنوات صعبة، وكل يوم كان بمثابة معركة، لم أتخيل قط أن حياتي سوف تتحول إلى هذا الشكل". "هذا العفو هو أملي الأخير، أريد أن أعود إلى عائلتي وأبدأ من جديد".

وأضاف: "لقد منحتني الإمارات العربية المتحدة الكثير، ولكن حان الوقت الآن لأعود إلى الوطن".

تمنح حكومة الإمارات العربية المتحدة المخالفين لتأشيرة الإقامة مدة شهرين لتسوية وضعهم والحصول على إعفاء من غراماتهم في مخطط عفو سيبدأ في الأول من سبتمبر. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن معلومات حول الخطوات بعد.

نزاعات حول الراتب

لم تر "ماري بانجكاس" (اسم مستعار)، وهي فلبينية تبلغ من العمر 32 عامًا، عائلتها منذ ست سنوات. قالت الوافدة التي وصلت إلى دبي في عام 2018: "أفتقد عائلتي بشدة. لقد مر وقت طويل منذ أن رأيتهم، وهذا الوضع يمزقني". عملت كموظفة استقبال ولكن بحلول ديسمبر 2022، اضطرت إلى ترك وظيفتها بسبب نزاعات الراتب والقضايا التي لم يتم حلها. لم يرق هذا الانتقال لصاحب عملها، الذي رفع دعوى ضدها، لذلك تم فرض حظر سفر عليها.

"لدي رواتب ومزايا معلقة يجب تحصيلها من شركتي. لقد أبقوني في هذا المنصب، غير قادرة على العمل". قالت بانجكاس، التي تأمل الآن أن يساعدها العفو في حل القضايا القانونية.

الهروب من الإساءة

غادر راج كومار، 38 عامًا، منزله في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند للعمل في الإمارات العربية المتحدة كعامل بناء في عام 2019. ومع ذلك، تحولت الفرصة التي كان من المفترض أن تكون لدعم أسرته إلى كابوس.

وقال كومار إن صاحب العمل "عرضه لاعتداءات لفظية وجسدية مستمرة"، واحتجز جواز سفره وراتبه لإبقائه ملتزما بالنظام، في عام 2022، لم يعد قادراً على تحمل الموقف، فهرب من صاحب عمله، ولكن بفعلته هذه، أصبح هارباً - وأصبحت تأشيرته غير صالحة تلقائياً.

"كنت خائفاً من الذهاب إلى السلطات لأنني لم أكن أعرف ما الذي قد يحدث لي. لم يكن لدي مال، ولا مكان أذهب إليه، ولا طريقة للعودة إلى المنزل"، كما قال كومار.

والآن يرى أن العفو بمثابة طوق نجاة له. ويقول: "هذه الفترة الممنوحة هي فرصتي الوحيدة للخروج من الاختباء وتبرئة اسمي والعودة إلى عائلتي. وأنا ممتن لهذه الفرصة وآمل أن أبدأ حياة جديدة".