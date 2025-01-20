محمية وادي الوريعة: وجهة لعشاق الطبيعة وجهود الحفاظ على البيئة
بفضل شلالاته التي تستمر طوال العام وأنواعه التي لا توجد في أي مكان آخر في الإمارات العربية المتحدة، تعد حديقة وادي الوريعة الوطنية في الفجيرة ملاذاً لعشاق الطبيعة. وفي يوم الجمعة، حصلت مجموعة من حوالي 15 من سكان الإمارات العربية المتحدة على إذن نادر بالدخول إلى المنطقة للمساهمة في جهود الحفاظ عليها والتحول إلى "علماء مواطنين".
وفي إطار مبادرة قادة التغيير التي أطلقتها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ساعد المتطوعون في توثيق الحياة البرية في المنطقة وصيد الضفادع لقياسها وإطلاقها مرة أخرى في موطنها الطبيعي. وأُجريت عملية الاستكشاف بمساعدة هيئة البيئة في الفجيرة، التي تدير المنطقة المحظورة.
بالنسبة للدكتورة نادية العلوي، كان البرنامج بمثابة رحلة في حارة الذكريات. تتذكر قائلة: "في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تصبح منطقة محظورة، كان والداي يأخذاننا إلى هنا للتخييم. كان هناك مسبح هنا وكنا نقفز فيه. كانت ذكرى جميلة لنا كأطفال. وقفت أمام تلك المنطقة والتقطت صورة لإرسالها إلى أختي الصغيرة".
وتعد محمية وادي الوريعة الوطنية واحة خاصة مخفية تم الاعتراف بها كأول منطقة جبلية محمية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحافظ على أكثر من 1000 نوع من النباتات والحيوانات. كما تستضيف المنطقة الشلال الطبيعي الدائم الوحيد في البلاد.
وقال عبد الناصر عبيدات، رئيس الباحثين في هيئة البيئة الاتحادية: "يتغذى أكثر من 60 نبعاً على مجرى المياه الذي يمتد على مسافة ستة كيلومترات ويصب في الشلال الذي يبلغ ارتفاعه 13 مترًا". "يوجد هذا الشلال هنا طوال العام ووفقًا لعلماء الجيولوجيا، فقد كان يتدفق دون انقطاع لمدة 10000 عام على الأقل. تعيش سمكة الغاراي في البركة المحيطة بها. إنها سمكة يمكنها البقاء على قيد الحياة في الفيضانات المفاجئة في المنطقة ولديها مجموعة جينية صحية للغاية".
وأضاف أن نبات الورعة من النباتات المنتشرة بكثرة في المنطقة، حيث كانت أوراق هذا النبات تستخدم في بناء المنازل الصيفية، ومن هنا جاءت تسمية المنطقة بوادي الورعة.
برامج الدراسة والحفظ
وبالإضافة إلى دراسة المنطقة، تقوم الهيئة أيضًا بزراعة الأشجار وتنفيذ برامج الحفاظ على البيئة. وقد نجح برنامج الحفاظ على الطهر العربي في زيادة أعداد الأنواع المهددة بالانقراض. وقال عبد الناصر: "بدأنا بـ 11 حيوانًا، واليوم لدينا أكثر من 100 حيوان. وسنبدأ هذا العام في إعادة إدخالها إلى البرية".
وبعد المشي لمسافة 2.5 كيلومتر تقريبًا عبر الوادي، وصل المتطوعون إلى بركة جمعوا منها الضفادع لقياسها وإطلاقها. وقال أحمد أبو سمرة، كبير مسؤولي التوعية في جمعية الإمارات للطبيعة: "الضفادع واليعسوب هي مؤشرات جيدة جدًا على نضارة مصدر المياه. فهي حساسة للتغيرات الفورية في التلوث ودرجات حرارة المياه. نجمع هذه المعلومات كل شهر للحصول على البيانات حول المنطقة".
كانت "سارة أمينيان"، وهي فتاة مراهقة تحلم بأن تصبح جيولوجية عندما تكبر، من بين الأشخاص الذين استمتعوا بعملية اصطياد الضفادع وقياسها. وقالت: "كانت تجربة جيدة حقًا بالنسبة لي. وكانت أيضًا المرة الأولى التي ألتقط فيها الضفادع بيدي. لقد استمتعت بتجربة مراقبة الهياكل المختلفة للجبل".
قادة التغيير
ويهدف برنامج قادة التغيير الذي أطلقته جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة إلى إشراك المجتمع في إحداث تأثير إيجابي على البيئة. وتمنح هذه المبادرة المدفوعة الأجر السكان الفرصة للمساهمة في جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المغترب الاسكتلندي "كريس ماكونيل" إنه عثر على المجموعة بالصدفة. وقال: "أحب المشي واكتشاف الطبيعة، لكنني اعتدت القيام بذلك بمفردي. ومع ذلك، منذ اكتشاف المجموعة قبل عام ونصف، أسير مع عشاق الطبيعة الآخرين. لقد زرت وادي الوريعة عدة مرات من قبل. إنه لأمر رائع أن ترى السمات المختلفة للجبال".
ورغم أن المنطقة لا تزال محظورة على عامة الناس، فإن فريق متنزه وادي الوريعة الوطني يستكشف سبل فتح أجزاء صغيرة منها أمام الناس. وقال كاكيمبو سواميتي، منسق المشروع البري في جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة: "إن تقريب الناس من هذا الجمال الطبيعي يساعدهم على التواصل مع الطبيعة. ومن المهم أن يتواصل البشر مع الطبيعة عن كثب حتى يتمكنوا من الاستمرار في التعايش بسلام".
اعتبارًا من الآن، الطريقة الوحيدة ليتمكن الناس من زيارة المنطقة هي التسجيل كمتطوعين في برنامج قادة التغيير.