محمية وادي الوريعة: وجهة لعشاق الطبيعة وجهود الحفاظ على البيئة

وتعد محمية وادي الوريعة الوطنية واحة خاصة مخفية تم الاعتراف بها كأول منطقة جبلية محمية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحافظ على أكثر من 1000 نوع من النباتات والحيوانات. كما تستضيف المنطقة الشلال الطبيعي الدائم الوحيد في البلاد.

وقال عبد الناصر عبيدات، رئيس الباحثين في هيئة البيئة الاتحادية: "يتغذى أكثر من 60 نبعاً على مجرى المياه الذي يمتد على مسافة ستة كيلومترات ويصب في الشلال الذي يبلغ ارتفاعه 13 مترًا". "يوجد هذا الشلال هنا طوال العام ووفقًا لعلماء الجيولوجيا، فقد كان يتدفق دون انقطاع لمدة 10000 عام على الأقل. تعيش سمكة الغاراي في البركة المحيطة بها. إنها سمكة يمكنها البقاء على قيد الحياة في الفيضانات المفاجئة في المنطقة ولديها مجموعة جينية صحية للغاية".