محمية بيئية جديدة للإبل والخيول على طريق الذيد
تستعد الشارقة لإطلاق مشروع بيئي جديد على طول طريق الذيد، والذي سيمنح السكان فرصة رؤية قطعان الإبل والخيول والماعز والأغنام تتجول بحرية داخل منطقة مسيجة.
وكان قد تم الإعلان عن هذه المحمية الجديدة خلال حديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مع السكان، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية.
وفي اتصال مع برنامج "الخط المباشر" الإذاعي، دعا سموه السكان إلى احترام الطبيعة والحياة البرية، خاصة الأنواع التي لا توجد إلا في الشارقة.
وذكّر أفراد المجتمع بأن المحميات الطبيعية في الإمارة ليست مجرد حدائق عامة مفتوحة للناس ليستكشفوها بحرية، بل هي بيئات متوازنة تهدف لحماية النباتات والحيوانات والحشرات والزواحف، مشيراً إلى أن وصول الناس إلى هذه الأنظمة البيئية يمكن أن يعرضها للخطر.
كما سيشمل المشروع البيئي الجديد على طريق الذيد أماكن مخصصة لوقوف السيارات، مما يتيح للزوار فرصة مشاهدة الحيوانات عن كثب.
وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التزامه الدائم بالحفاظ على البيئة، وهي قضية يهتم بها منذ عام 1972.
(معلومات من وام)