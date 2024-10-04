محمية بيئية جديدة للإبل والخيول على طريق الذيد

وذكّر أفراد المجتمع بأن المحميات الطبيعية في الإمارة ليست مجرد حدائق عامة مفتوحة للناس ليستكشفوها بحرية، بل هي بيئات متوازنة تهدف لحماية النباتات والحيوانات والحشرات والزواحف، مشيراً إلى أن وصول الناس إلى هذه الأنظمة البيئية يمكن أن يعرضها للخطر.

كما سيشمل المشروع البيئي الجديد على طريق الذيد أماكن مخصصة لوقوف السيارات، مما يتيح للزوار فرصة مشاهدة الحيوانات عن كثب.

وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التزامه الدائم بالحفاظ على البيئة، وهي قضية يهتم بها منذ عام 1972.