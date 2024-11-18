محمد صلاح: القراءة منحتني القوة لمواجهة ضغوط الرياضة

وأكد نجم ليفربول أن شغفه بالقراءة بدأ في بداية مسيرته الكروية، خاصة عندما انضم إلى تشيلسي في عام 2014. وقال: "لم أكن جيداً في البداية. وبدلاً من إلقاء اللوم على الظروف، بدأت في البحث عن المعرفة وفهم ما يفعله الناجحون". وأصبح هذا السعي وراء المعرفة قوة دافعة في حياته، مما دفعه إلى استكشاف موضوعات مثل علم النفس والنمو الشخصي.