محمد حذيفة: قصة نجاح إماراتية تتوج بتألق عالمي في مسابقة القرآن الكريم

في سن الخامسة عشرة فقط، حقق محمد حذيفة ما يحلم به الكثيرون، فقد حفظ القرآن الكريم كاملاً في عامين فقط، ويواصل الفوز بالجوائز في الإمارات العربية المتحدة، والآن جعل البلاد ومجتمعه فخورين بفوزه في مسابقة القرآن الكريم الدولية التي أقيمت في البرتغال.
حذيفة، باكستاني الأصل ومقيم في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة منذ 12 عامًا، حصل مؤخرًا على المركز الثالث في المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت في المسجد المركزي في لشبونة بالبرتغال.
شهد الحدث مشاركة 148 متسابقًا من جميع أنحاء العالم. تنافس حذيفة مع 26 متسابقًا آخرين من 7 دول، تحت تقييم لجنة تحكيم مرموقة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وباكستان.
حذيفة طالب في الصف الثامن، يوازن بين دراسته الأكاديمية ودراسة القرآن الكريم. يذهب إلى المدرسة صباحًا، ويواصل رحلة حفظه بعد الظهر في مركز أبو بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكريم، التابع للهيئة العامة للأوقاف في العين.
قال حذيفة متذكرًا رحلته: "بدأتُ حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمري، وأتممته في عامين فقط. لم أجد صعوبة في ذلك، بل استمتعتُ بكل جزء منه. كان أساتذتي ووالداي يدعمونني يوميًا، وحُبًّا لي أن أتمتع بذاكرة قوية وحبٍّ للقرآن الكريم".
رافقه والداه، وخاصةً والده السيد محمد عثمان فاروق، إلى البرتغال للمشاركة في المسابقة. قال والده: "لقد كانت لحظة فخر لنا جميعًا. إن رؤية ابنك يقف بين المشاركين الدوليين ويمثل ليس باكستان فحسب، بل الإمارات العربية المتحدة أيضًا، لهو نعمة".
أسرت تلاوة حذيفة الشجية قلوب العديد من الحكام والجمهور. يُعرف بمشاركته في ما يقارب 20 مسابقة سنويًا في جميع أنحاء الإمارات، وتتجلى ثقته وشغفه في كل بيت يتلوه. قال حذيفة: "عندما خرجت من المسرح بعد تلاوتي في البرتغال، اقترب مني كثير من الجمهور وأشادوا بصوتي".
أريد أن ألامس قلوب الناس عندما أقرأ. الأمر لا يقتصر على الحفظ، بل يتعلق بالشعور بكل كلمة، كما قال.
على الرغم من جدوله المزدحم، يتفوق حذيفة في دراسته. وقد حصل مؤخرًا على المركز الثاني في الصف الثامن، وحصل على جائزة تقديرية خاصة لأدائه الأكاديمي العام.
وقد بدأ شقيقاه الأصغران وأخته أيضًا في حفظ القرآن الكريم، على خطاه.
وجّه حذيفة رسالةً للطلاب الراغبين في حفظ القرآن الكريم: "احفظوا القرآن بقلوبكم وراجعوه باستمرار. شاركوا في المسابقات لتعزيز ثقتكم بأنفسكم".
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