محمد حذيفة: قصة نجاح إماراتية تتوج بتألق عالمي في مسابقة القرآن الكريم

في سن الخامسة عشرة فقط، حقق محمد حذيفة ما يحلم به الكثيرون، فقد حفظ القرآن الكريم كاملاً في عامين فقط، ويواصل الفوز بالجوائز في الإمارات العربية المتحدة، والآن جعل البلاد ومجتمعه فخورين بفوزه في مسابقة القرآن الكريم الدولية التي أقيمت في البرتغال.

حذيفة، باكستاني الأصل ومقيم في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة منذ 12 عامًا، حصل مؤخرًا على المركز الثالث في المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت في المسجد المركزي في لشبونة بالبرتغال.

شهد الحدث مشاركة 148 متسابقًا من جميع أنحاء العالم. تنافس حذيفة مع 26 متسابقًا آخرين من 7 دول، تحت تقييم لجنة تحكيم مرموقة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وباكستان.