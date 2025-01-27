الإمارات
محمد بن زايد: 2025 عام المجتمع لتعزيز الروابط الاجتماعية والمسؤولية المشتركة
رئيس الدولة: الأفكار الطموحة الممزوجة بالأفعال الجريئة ستساعد في ضمان بقاء الأمة "نموذجا ملهما للتقدم والازدهار
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أن عام 2025 سيكون عاماً للمجتمع في دولة الإمارات.
وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "سنعمل يداً بيد على تعزيز الروابط الاجتماعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الشامل والمستدام".
وحث سموه "كل من يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة" على المساهمة في تحسين المجتمع.
وأضاف أن الأفكار الطموحة الممزوجة بالأفعال الجريئة ستساعد في ضمان بقاء الأمة "نموذجا ملهما للتقدم والازدهار".