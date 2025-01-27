محمد بن زايد: 2025 عام المجتمع لتعزيز الروابط الاجتماعية والمسؤولية المشتركة

وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "سنعمل يداً بيد على تعزيز الروابط الاجتماعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الشامل والمستدام".