محمد بن زايد يهنئ "دونالد ترامب" بفوزه في الانتخابات الأميركية

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "بناءً على أكثر من خمسة عقود من التعاون الثنائي الاستراتيجي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة متحدتان من خلال شراكتنا الدائمة القائمة على الطموحات المشتركة للتقدم. وتتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواصلة العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة نحو مستقبل من الفرص والازدهار والاستقرار للجميع".