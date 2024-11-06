الإمارات
محمد بن زايد يهنئ "دونالد ترامب" بفوزه في الانتخابات الأميركية
رئيس الدولة قدم خالص تهانيه إلى "جيه دي فانس" الذي أصبح نائباً لرئيس الولايات المتحدة.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الأربعاء، "دونالد ترامب" على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية الـ47.
وفي تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدم سموه تهانيه الخالصة للرئيس الأمريكي الجديد، وكذلك لـ"جيه دي فانس" الذي تم انتخابه نائباً لرئيس الدولة.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "بناءً على أكثر من خمسة عقود من التعاون الثنائي الاستراتيجي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة متحدتان من خلال شراكتنا الدائمة القائمة على الطموحات المشتركة للتقدم. وتتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواصلة العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة نحو مستقبل من الفرص والازدهار والاستقرار للجميع".