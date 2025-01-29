محمد بن زايد يهنئ بمناسبة العام الصيني الجديد ويتمنى السلام والازدهار للجميع

هذا العام هو عام الثعبان، وقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفالات في وقت مبكر من 12 يناير، مع حفل رأس السنة الصينية الذي أقيم في "كوكا كولا أرينا"، وهو الاحتفال الحادي عشر في الإمارات بالسنة الصينية والأكبر من حيث حجم المكان.