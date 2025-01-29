محمد بن زايد يهنئ بمناسبة العام الصيني الجديد ويتمنى السلام والازدهار للجميع
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول العام القمري الجديد، جميع المحتفلين به في دولة الإمارات والعالم.
وقال سموه في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "نرجو أن يحمل هذا العام السلام والازدهار والفرح لكم ولأحبائكم".
هذا العام هو عام الثعبان، وقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفالات في وقت مبكر من 12 يناير، مع حفل رأس السنة الصينية الذي أقيم في "كوكا كولا أرينا"، وهو الاحتفال الحادي عشر في الإمارات بالسنة الصينية والأكبر من حيث حجم المكان.
وتضمنت العروض مواهب من الأطفال الصغار إلى الفنانين في منتصف العمر، وأغاني الأوبرا الصينية، وعروض الفنون القتالية، والشعر والأغاني، ورقصات الجاز والهيب هوب.
وفقًا للفولكلور التقليدي، فإن مواليد عام الثعبان سيكونون حكماء وصبورين ومحظوظين. ويُطلق على العام القمري الجديد أيضًا اسم العام الصيني الجديد أو عيد الربيع، لأنه يدل على الترحيب بربيع متفائل.
وفي إطار اقتراب العام الصيني الجديد، احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا في 26 يناير/كانون الثاني بالأغاني الشعبية التقليدية، وباستعراض 60 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في طريقها من دبي إلى أبو ظبي.
وأصبحت احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة جزءًا لا يتجزأ من احتفالات المجتمع الصيني في الإمارات العربية المتحدة. حيث تستضيف العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد فعاليات تشمل تجارب تناول الطعام والهدايا ذات الإصدار المحدود والترفيه الحي.
وتجمعت الحشود في موقعين ــ نادي دبي للفروسية وصحراء المرموم ــ لمشاهدة عروض الفنون القتالية ورقصة الأسد، وحتى الفرقة الخليجية التقليدية.