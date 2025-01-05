محمد بن زايد يهنئ البحرين بفوزها بكأس الخليج

وفي تصريح له يوم السبت، أشاد سموه بالفريقين البحريني والعماني على أدائهما الرائع في المباراة النهائية.

وفي بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب: "أهنئ أخي الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني بفوز البحرين ببطولة خليجي 26، وأشيد بالأداء الممتاز للمنتخبين البحريني والعماني في المباراة النهائية والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت. وأتمنى لجميع المشاركين التوفيق في البطولة القادمة".