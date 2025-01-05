محمد بن زايد يهنئ البحرين بفوزها بكأس الخليج
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشعب البحرين الشقيق بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس الخليج السادسة والعشرين.
وفي تصريح له يوم السبت، أشاد سموه بالفريقين البحريني والعماني على أدائهما الرائع في المباراة النهائية.
وفي بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب: "أهنئ أخي الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني بفوز البحرين ببطولة خليجي 26، وأشيد بالأداء الممتاز للمنتخبين البحريني والعماني في المباراة النهائية والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت. وأتمنى لجميع المشاركين التوفيق في البطولة القادمة".
كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لدبي آل خليفة المنتخب البحريني على فوزه ببطولة كأس الخليج السادسة والعشرين.
وكتب سموه : "مبروك للمنتخب البحريني فوزه ببطولة خليجي 26.. فوز مستحق وأداء مميز وروح قتالية عالية تستحق الإشادة".
"كما نشكر نجوم المنتخب العماني على الأداء الجميل، والتحية لدولة الكويت على هذا التنظيم الرائع".
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم : "خليجنا واحد وفرحتنا واحدة.. وهنيئاً لكل شبابنا".