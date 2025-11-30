"محمد بن زايد" يمجد الموقف الخالد للشهداء في "يوم الشهيد"

فيما تحتفل الدولة بيوم الشهيد في 30 نوفمبر، استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "أولئك الذين قدموا أرواحهم فداء للإمارات بشجاعة وفخر".
وأكد سموه تقديره "للتضحيات الجسيمة" التي قدمها الشهداء وأسرهم، مضيفاً: "إن التفاني في العمل والخدمة يواصلان صون وطننا الحبيب".
وأشار سموه إلى أن الحفاظ على تقدم وازدهار دولة الإمارات يشكل أيضاً "تكريماً خالداً لأبطالنا، وقال: "نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".
كما استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الموقف الخالد للشهداء"، مؤكداً أن الأمة تقف "بإجلال أمام تضحيات من قدموا أرواحهم فداءً للوطن".
وأضاف سموه أن قوتهم وعزيمتهم ما زالت ترفع علم الإمارات عالياً، متمنياً "المجد للشهداء، وللأمة العزة والكرامة والفخر".