الإمارات

"محمد بن زايد" يمجد الموقف الخالد للشهداء في "يوم الشهيد"

سموه يؤكد أن الحفاظ على تقدم وازدهار دولة الإمارات يشكل أيضًا "تكريمًا دائمًا لأبطالنا"