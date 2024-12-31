محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مواطن

كما قدم التعازي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب الشؤون الاستراتيجية لرئيس الدولة رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.