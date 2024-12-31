الإمارات
محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مواطن
عبر عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم تعازيه في وفاة أحمد سيد موسى سيد عبد الرحيم الهاشمي خلال زيارته لمجلس المشرف في أبوظبي.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
كما قدم التعازي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب الشؤون الاستراتيجية لرئيس الدولة رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.