محمد بن زايد يقدم العزاء بوفاة جيمي كارتر صديق الإمارات

كان كارتر يتلقى رعاية في دار رعاية المسنين منذ منتصف فبراير/شباط 2023 في منزله في بلينز، جورجيا - وهي نفس البلدة الصغيرة التي ولد فيها وأدار مزرعة للفول السوداني قبل أن يصبح حاكماً لولاية جورجيا (المعروفة بولاية الخوخ) ويترشح للبيت الأبيض.