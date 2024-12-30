محمد بن زايد يقدم العزاء بوفاة جيمي كارتر صديق الإمارات
قدم صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعازيه بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي وافته المنية يوم الأحد.
ونشر سموه صورة مؤثرة تجمع الأب المؤسس وجيمي كارتر، وكتب: "أتقدم بأصدق التعازي لأسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي كان صديقاً جيداً لدولة الإمارات العربية المتحدة".
"لقد أرسى مع المغفور له الشيخ زايد أسس جهود القضاء على الأمراض التي لا تزال تحدث تأثيراً ملموساً حتى يومنا هذا. رحمه الله".
صعد الرئيس الأمريكي السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام والبالغ من العمر 100 عام من بدايات متواضعة في ريف جورجيا وقاد الأمة من عام 1977 إلى عام 1981.
كان كارتر يتلقى رعاية في دار رعاية المسنين منذ منتصف فبراير/شباط 2023 في منزله في بلينز، جورجيا - وهي نفس البلدة الصغيرة التي ولد فيها وأدار مزرعة للفول السوداني قبل أن يصبح حاكماً لولاية جورجيا (المعروفة بولاية الخوخ) ويترشح للبيت الأبيض.
وقال مركز كارتر في بيان إن كارتر توفي "بسلام" في منزله في بلينز "محاطا بأفراد عائلته".
مدخلات من وكالة فرانس برس