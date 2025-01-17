محمد بن زايد يعلن 17 يناير يوماً للقوة والصمود الإماراتي

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في منشور على موقع X اليوم الجمعة، إن يوم 17 يناير بالنسبة للإمارات هو يوم "القوة والصمود والتضامن"، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات بالضبط على هجوم المتمردين الحوثيين في اليمن على البلاد.

في مثل هذا اليوم من عام 2022، استهدف الحوثيون منطقة مصفح إيكاد 3 ومنطقة بناء في مطار أبو ظبي الدولي، وكلاهما من البنى التحتية المدنية، وأسفرت الهجمات التي أدت إلى انفجار3 ناقلات نفط عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين. وأكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يوم الجمعة: "17 يناير هو يوم نتذكر فيه قوة وصمود وتضامن شعب الإمارات العربية المتحدة". "هذه القيم هي مصدر فخر وشرف أبدي نلتزم جماعياً بنقله إلى الأجيال القادمة. فلتظل دولتنا إلى الأبد منارة للوحدة والنوايا الحسنة لجميع البشرية".

وأكدت دراسة حديثة أجراها مركز تريندز للأبحاث والاستشارات أن هجمات الحوثيين على الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 عكست قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الإرهابية بكفاءة مع إظهار الشجاعة الإماراتية في تقديم الدعم والمساعدة المشروعة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

تحت عنوان "تهديد الحوثيين للأمن الإقليمي: الدروس المستفادة من أحداث 17 يناير"، قام بتأليف الدراسة الدكتور محمد عبد الله العلي ، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز. واستكشفت الدراسة الجوانب المتعددة الأبعاد لتهديد الحوثيين للأمن الإقليمي، وتحليل دورهم في إدامة الصراع الداخلي في اليمن وتقييم تأثيرهم على الأمن البحري في الأجزاء الجنوبية والغربية من شبه الجزيرة العربية، وركزت بشكل خاص على تهديداتهم المباشرة للأمن الإقليمي الخليجي، باستخدام أحداث محورية مثل هجمات 17 يناير و24 يناير 2022 على مواقع مدنية في الإمارات العربية المتحدة لاستخلاص الدروس من تلك التجارب.

وعلى المستوى المجتمعي، سلطت الدراسة الضوء على عرض استثنائي للتضامن الإماراتي، حيث تجمع المواطنون والمقيمون على حد سواء حول القيادة الحكيمة، وأظهروا الوحدة، وأعربوا عن دعمهم الثابت للأمة في مواجهة هذه التحديات. كما لفتت الانتباه إلى العديد من الدروس المستفادة من الأزمة، مؤكدة أن الأحداث أظهرت المستوى العالي من الدعم العالمي لقيادة الإمارات وفعالية دبلوماسيتها التي ضمنت دعماً دولياً واسع النطاق.

وأظهرت الأحداث أيضاً جاهزية وقدرة القوات المسلحة الإماراتية وهيئات الطوارئ وأجهزة إنفاذ القانون على حماية الأمن الوطني والتعامل مع الأزمات أو الطوارئ.

وشددوا أيضًا على ضرورة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء وتعبئة المجتمع الدولي ضد التهديد الحوثي، مع الدعوة إلى حل سياسي للصراع اليمني.

وتوقعت الدراسة أن تستمر التهديدات الإرهابية في التطور، وتصبح أكثر تعقيداً وتطوراً. وبالتالي، يتعين على البلدان أن تواصل تحسين استراتيجياتها لمواجهة مثل هذه التهديدات، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي.

ودعت إلى توعية الشباب ونبذ الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، مشيرة إلى أن الشباب الإماراتي لعب دوراً حيوياً في مواجهة هذه التحديات، وأظهر وعياً كبيراً بأهمية الأمن الوطني والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الوطنية.