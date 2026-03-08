محمد بن زايد يطمئن القلوب.. "أمنكم أمانة في رقبتي" والإمارات تمضي بعزيمة وثبات

كان الألم والعزيمة حاضرين بوضوح حين خاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المواطنين والمقيمين في أعقاب الهجمات الإيرانية الأخيرة؛ حيث حملت كلماته ثقل أمة صمدت أمام الفقد، لكنها ظلت مصممة على المضي قدماً.
تُظهر صورة لتلك اللحظة، والتي يتم تداولها الآن على نطاق واسع عبر الإنترنت، سموه وهو يرفع إصبعه أثناء حديثه، بتعبيرات وجه حازمة ومؤثرة. ومن طمأنة أهالي المصابين إلى الإشادة بوحدة مجتمع الإمارات المتنوع، إليكم سبع عبارات لامست مشاعر الجميع في أنحاء الوطن:
1. "اعذرونا إن قصرنا"
"اعذرونا إن قصرنا، فنحن في وقت حرب، وأعدكم بأننا سنقوم بمسؤوليتنا في الدفاع عنكم وعن أهلنا وعن أسرنا."
2. "المدنيون المصابون "أمانة في رقبتي"
"جئت لزيارة خمسة أشخاص أصيبوا في الأحداث الأخيرة، وجميعهم مدنيون: مواطنان إماراتيان، ومقيم هندي، وسوداني، وإيراني، كل هؤلاء الناس أمانة في رقبتي."
3. "كل من أحب هذه الأرض فهو إماراتي"
"أود أيضاً أن أؤكد على امتناني الصادق للوعي الذي أظهره مجتمعنا من مواطنين وأخوة وأخوات مقيمين، شركاء في هذا الوطن، الذين عبروا عن حبهم الصادق وولائهم للإمارات بالقول والفعل. في الإمارات، كل فرد هو إماراتي بحبه لهذه الأرض وعطائه لها."
4. "أمن الجميع في الإمارات يأتي أولاً"
"تضع دولة الإمارات أمنها وحماية جميع المواطنين والمقيمين والزوار على رأس أولوياتها. وبفضل الله، الإمارات على أتم الاستعداد لمواجهة هذه التهديدات."
5. "تحية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية"
"أتوجه بأسمى آيات التقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وأجهزتنا الأمنية المخلصة، وجميع المؤسسات والفرق الوطنية التي تعمل بلا كلل للحفاظ على أمن بلادنا، إنهم يمثلون أعلى معايير الجاهزية والتعاون، ونحن فخورون بهم حقاً."
6. "المقيمون والمواطنون جعلوا الوطن يفخر بهم"
"لقد جعلنا سكان الإمارات ومواطنوها فخورين حقاً، وقدموا نموذجاً رائعاً في مواجهة هذا الموقف."
7. "دعاء للضحايا وأمل للمستقبل"
"نسأل الله أن يرحم الضحايا ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وبإذن الله، ستبقى الإمارات أرض زايد قوية بوحدتها، صامدة في الدفاع عن سيادتها، وماضية بخطى ثابتة نحو المستقبل."