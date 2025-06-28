محمد بن زايد يصنع الفرح : تفاعل أبوي مع الأطفال والمقيمين في فعالية رياضية بأبوظبي

يُثبت رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرة تلو الأخرى أنه حقًا "رئيس الشعب".
وقد أظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي من فعالية رياضية أقيمت مؤخرًا في أبوظبي جانبًا إنسانيًا آخر من شخصية القائد الإماراتي.
أظهرت الصور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وهو يتحدث مع الأطفال، ويصافحهم، ويعانقهم في لفتات أبوية حانية. شاهدوا هذه اللقطات:
في إشارة تقدير ومحبة لصاحب السموالشيخ محمد بن زايد ، قبّل بعض الأطفال جبين القائد. كان الأطفال، الذين ارتدوا ملابس رياضية، يشاركون في "رياضات أبوظبي الصيفية" (ADSS)، وهو أكبر مهرجان رياضي داخلي في الشرق الأوسط، يُقام سنويًا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وصُممت "رياضات أبوظبي الصيفية" لتوفير ملاذ ممتع وآمن وصحي من حرارة الصيف، وتتضمن فعاليات رياضية مثل كرة القدم، كرة السلة، التنس، الريشة الطائرة، البادل، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، والكريكيت.
وخلال زيارته لتشجيع الرياضيين، تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أيضًا مع المقيمين والتقط صورًا معهم. الرئيس قريب من شعبه تحدث هذه اللقاءات الدافئة مع صاحب السمو رئيس الدولة من حين لآخر. فخلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات، كانت فتاة إماراتية صغيرة تنتظر بين الحشود للترحيب به. وقد لفتت انتباه سموه الذي تفاعل معها. وفي إحدى اللحظات، شوهد وهو يضع ذراعه حولها بينما كانت تبتسم ويقبل جبينها. وفي أكتوبر الماضي، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شخصيًا عن امتنانه لمجموعة من الأمهات الحاضنات اللواتي يعتنين بالأطفال بكل إخلاص.