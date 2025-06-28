محمد بن زايد يصنع الفرح : تفاعل أبوي مع الأطفال والمقيمين في فعالية رياضية بأبوظبي

يُثبت رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرة تلو الأخرى أنه حقًا "رئيس الشعب".

وقد أظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي من فعالية رياضية أقيمت مؤخرًا في أبوظبي جانبًا إنسانيًا آخر من شخصية القائد الإماراتي.

أظهرت الصور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وهو يتحدث مع الأطفال، ويصافحهم، ويعانقهم في لفتات أبوية حانية. شاهدوا هذه اللقطات: