محمد بن زايد يشارك في قمة البريكس ويلتقي بوتين

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لمناقشة العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك سموه في قمة "البريكس" السادسة عشرة، التي ستُعقد في مدينة قازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.