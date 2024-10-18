الإمارات
محمد بن زايد يشارك في قمة البريكس ويلتقي بوتين
خلال هذه الزيارة، سيلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".
أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الجمعة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،رئيس دولة الإمارات، سيتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية اعتباراً من 21 أكتوبر الجاري.
وخلال هذه الزيارة، سيلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لمناقشة العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك سموه في قمة "البريكس" السادسة عشرة، التي ستُعقد في مدينة قازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
تضم مجموعة "البريكس" كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى أعضاء جدد مثل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.