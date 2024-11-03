محمد بن زايد يرفع علم الدولة برفقة الطلبة في قصر الحصن

وفي وقت سابق، أطلقت دبي حملة جديدة للاحتفال بالمناسبات الوطنية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة. وتبدأ الحملة في 3 نوفمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر. وخلال هذه الفترة، يمكن للمقيمين توقع الألعاب النارية والاستعراضات والحفلات الموسيقية. وتشمل الاحتفالات الأخرى الأسواق الموسمية وعروض الأضواء والفعاليات في مطارات دبي.