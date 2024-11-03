محمد بن زايد يرفع علم الدولة برفقة الطلبة في قصر الحصن
مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم في الثالث من نوفمبر، رفع صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة العلم في قصر الحصن.
ونشرسموه على حسابه في "X" :"رفعنا علم الإمارات بفخر في قصر الحصن برفقة عدد من الطلبة المتفوقين"، .
وأعرب سموه عن تفاؤله بالأطفال وجهودهم لإبقاء العلم عاليا "بإصرارهم وتفانيهم وتفوقهم في كافة المجالات".
شاهد الفيديو هنا:
وبهذه المناسبة، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ألأ مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مقطع فيديو يسلط فيه الضوء على العلم، "رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا".
وأكد صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن العلم هو "راية فخرنا ومجدنا ورمز دولتنا".
وأضاف سموه أن "قلوبنا وجهودنا تتوحد لخدمة شعبنا ووطننا"، مشيرا إلى أن إنجازات الشعب ترتفع مع العلم.
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، رفعت عدة مؤسسات في مختلف أنحاء الدولة علم الدولة في نفس التوقيت (11 صباحاً)، تلبية لدعوة من حاكم دبي.
وفي وقت سابق، أطلقت دبي حملة جديدة للاحتفال بالمناسبات الوطنية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة. وتبدأ الحملة في 3 نوفمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر. وخلال هذه الفترة، يمكن للمقيمين توقع الألعاب النارية والاستعراضات والحفلات الموسيقية. وتشمل الاحتفالات الأخرى الأسواق الموسمية وعروض الأضواء والفعاليات في مطارات دبي.