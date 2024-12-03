محمد بن زايد يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإقامة صلاة الاستسقاء في المساجد في كافة أنحاء الدولة.
ومن المقرر أن تقام هذه الصلاة المعروفة بصلاة الاستسقاء باللغة العربية يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول في الساعة 11 صباحاً.
ودعا سموه الجميع إلى الدعاء إلى الله أن يمن على الأمة بالخير والرحمة اقتداء بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
وكانت آخر مرة وجه فيها سموه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء الإمارات في عام 2022، وكانت الصلاة في ذلك الوقت تقام قبل أذان صلاة الجمعة بـ10 دقائق.
قبل ذلك العام، كانت صلاة الاستسقاء تؤدى في الأعوام 2021، 2020، 2017، 2014، 2011 و2010 - عادة بين شهري نوفمبر وديسمبر.
وشهدت حالة الطقس في الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في وقت سابق توقعات بهطول أمطار في جميع أنحاء الدولة خلال عطلة اليوم الوطني الطويلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.