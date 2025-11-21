محمد بن زايد يخطف الكاميرا: رئيس الدولة يصور بنفسه كندياً مع "مارك كارني"

لا شك أن هذه كانت لحظة عظيمة للمصور الكندي الشاب، وهو مقيم في الإمارات، عندما تدخل رئيس الدولة لالتقاط صورة له مع رئيس الوزراء كارني.

وقف المصور، وهو يبتسم ابتهاجاً، بين حشد من كبار الشخصيات والكاميرات، وبدا متحمساً بوضوح بهذه اللمسة الشخصية.

انتشرت مقاطع لهذه اللحظة على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر كيف يمزج قادة الإمارات غالباً بين الدفء وسهولة الوصول حتى في أكثر المناسبات رفيعة المستوى.

وخلال هذه الزيارة، أطلق القادة خارطة طريق طموحة لتعميق التعاون عبر مجالات التجارة والاستثمار والأمن الإقليمي. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد وكارني عن حرصهما على تعزيز الشراكات في مجالات التنمية الرئيسية بما في ذلك الاستثمار، والتجارة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، والتعليم، والثقافة، والاستدامة.

كما أُعلن أن الإمارات ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في كندا بموجب إطار عمل يشمل مشاريع في صناعات الذكاء الاصطناعي والطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، وقع البلدان اتفاقية بشأن حماية الاستثمار وتشجيعه، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي ورعاية الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية لدعم أهدافهما التنموية المشتركة.