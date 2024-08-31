محمد بن زايد يخصص 5 ملايين دولار دعماً لحملة تطعيم شلل الأطفال في غزة
وجه صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار لدعم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بعد عودة ظهور الفيروس في القطاع، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال، استجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعيشونها.
وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس/آب أن طفلاً واحداً على الأقل في غزة أصيب بالشلل بسبب سلالة فيروس شلل الأطفال من النوع 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاماً.
وتهدف الحملة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والشبكة العربية لتنمية الموارد البشرية، إلى توفير جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة تحت سن العاشرة، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في المنطقة.
وستبدأ الحملة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، وفق جدول زمني متدرج، بدءًا من وسط غزة ثم الانتقال إلى جنوبها ثم شمالها. وستستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات توقف إنسانية محددة في كل منطقة، لتمكين الأطفال والأسر من الوصول إلى المرافق الصحية ومساعدي المجتمع للوصول إلى الأطفال.
وتم تسليم نحو 1.26 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة استعدادًا للتوزيع، ومن المقرر وصول 400 ألف جرعة أخرى قريبًا. وسيقوم أكثر من 2100 عامل صحي، بما في ذلك الفرق المتنقلة، بدعم تسليم الجولتين من الحملة.