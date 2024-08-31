محمد بن زايد يخصص 5 ملايين دولار دعماً لحملة تطعيم شلل الأطفال في غزة

وستبدأ الحملة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، وفق جدول زمني متدرج، بدءًا من وسط غزة ثم الانتقال إلى جنوبها ثم شمالها. وستستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات توقف إنسانية محددة في كل منطقة، لتمكين الأطفال والأسر من الوصول إلى المرافق الصحية ومساعدي المجتمع للوصول إلى الأطفال.