محمد بن زايد يثمن دور المرأة الإماراتية في يومها الوطني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات رائدة، وبما قدمته من مساهمات بارزة على مختلف الأصعدة، وذلك بمناسبة احتفاء الدولة بـ يوم المرأة الإماراتية.
وأكد سموه أن الإمارات بأكملها تشارك نساءها المتميزات هذه المناسبة الوطنية، احتفاءً بـإنجازات المرأة في دولة الإمارات والمساهمات البارزة التي قدمتها وتواصل تقديمها في مسيرة الوطن.
وتناول سموه في كلمته جميع الأدوار التي تؤديها المرأة، بدءاً من دورها المحوري في المجتمع، وصولاً إلى مكانتها في محيطها الأسري، مشدداً على مكانتها الاستثنائية في التنمية وبناء الأجيال.
وقال سموه: "نعبر عن تقديرنا لدور المرأة الإماراتية الحيوي في مجالات التنمية والتعليم وبناء الأسرة الفاضلة، ونحن على ثقة بأن عطاءها وإخلاصها يمثلان دعامة أساسية ومصدرا للإلهام والقوة لمسيرتنا نحو المستقبل، وذلك في إطار رؤية "أم الإمارات 50:50".
وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عن الشعار الرسمي ليوم المرأة الإماراتية 2025 وهو " يداً بيد، انحتفي بالخمسين"، وذلك بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيس الاتحاد النسائي العام في العام 1975، واستذكاراً لمسيرته الحافلة في دعم وتمكين المرأة.
وأضاف سموه: "يدا بيد تمضي الإمارات قدما ضمن منظومتها الوطنية نحو مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا".
وبات يوم المرأة الإماراتية اليوم مناسبة وطنية بارزة تُجدد من خلالها الدولة التزامها بمبادئ المساواة بين الجنسين، وتستحضر الإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة، وتعبّر عن الاعتزاز بدورها المتنامي في دفع عجلة النهضة الشاملة للدولة.